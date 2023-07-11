長榮董座張衍義：海運旺季恐延後至Q4

全國船聯會11日舉行第69屆「航海節」慶祝大會，輪船公會全聯會理事長暨長榮海運董事長張衍義表示，海運市場變數仍大、具挑戰，希望下半年比上半年好；目前看來第三季傳統旺季已經往後延，如果第三季末、第四季初運價有上來，航運業今年還是能維持獲利。

張衍義指出，全球貨櫃航運市場供需失衡嚴重，從供給面看是艙位過剩，運價要回復正常或以上，短時間還看不到；再就需求面分析，依過去經驗第四季不是旺季，但由於市況改變，今年第三季傳統旺季遞延，希望第三季末或第四季初運價還是有機會上來。

如果到時運價順利回溫，張衍義預估，航商有機會維持一定獲利，但主要觀察指標還是供需，由於目前艙位供給仍然過剩，因此即便近期運價回溫也支撐不久。

根據Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年供給成長8.4％，需求僅成長1.4％；明年供給成長8.9％，需求成長2.2％。另據Sea-Intelligence最新分析，近期東西向歐、美主航線運力投入已恢復至疫前水準，整體航運業運力供給持續增加，相對於需求疲弱，短期內航運市場景氣仍屬保守。

另一個業界關注焦點，是國際海事組織（IMO）在7日落幕的「海洋環境保護委員會」提出更嚴格的溫室氣體減排策略，對此，張衍義表示，現在艙位過剩，一些老舊船舶應該淘汰，預估明年航商淘汰老舊船舶的意願會更高，但市場還是持續增加不少艙位供給，後市仍有變數。

全國船聯會11日舉行第69屆航海節慶祝大會，交通部長王國材出席，針對IMO加嚴溫室氣體排放措施，他呼籲航商與港口都必須加緊相關投資，包括船舶採購、岸邊設施等，這些都會增加成本，海運業要一起努力克服困難。

此外，為兼顧國家能源轉型，王國材表示交通部已有條件同意四接案，屆時LNG船（液化天然氣載運船）須配合船期，並將進港頻率降到最低，且盡量與進港的船舶錯開。

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