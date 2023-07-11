高端營收H1慘掛0 內行警告：這些人小心

新冠疫情期間，吃下政府唯一大訂單的高端，隨著疫情大降溫，也喪失獲利動能。截至今年6月，高端已連續6個月營收掛零，不過市場對此消息反映平靜，今（11日）股價只小跌0.5%、收在60元，儘管如此，仍引發一票PTT網友留言狂酸，「營收0元 一般公司早就倒了」、「我家隔壁賣麵的都賣贏了」，還有網友警告「推文小心 這支不只股市害人賠 股板還會害人被桶」。

高端去年10月底公布，政府採購新冠疫苗總價為40.3億元，履約交貨數量合計為500萬劑，含20萬劑贈與，平均每劑840元。

高端是我國唯一核准EUA的國產新冠疫苗，但上市以來爭議不斷，先是未完成三期臨床試驗遭質疑效力不彰；打高端出國受阻；疫苗打氣不佳，銷毀高達160萬劑；股價從2位數攀升至417元，遭疑炒股。

少了蔡政府的生意之後，高端營運狀況似乎不理想，2022年全年每股盈餘（EPS）大虧4.56元，今年首季EPS同樣虧損0.65元。截至今年6月，高端連續6個月營收掛零。

消息曝光後，PTT股板網友大炸鍋，紛紛留言吐槽「高端會計：我的鍵盤壞了只剩0能按」、「這種公司可拿到政府的大單，不用查嗎？」、「不必去查 你我納稅錢 做功德」、「賺一次可以吃好久，還有人會幫忙開記者會欸」、「會不會連續12零」、「就說沒缺蛋 這邊一堆啊」。

還有人表示，「真厲害 0還能拖到公告最後一天」、「推文小心 不要惹大小姐不開心」、「未來成長性無限大還不買爆」、「這個月有腸病毒疫苗施打 可能會貢獻點收入」、「沒有營收股價都還有60 有營收不就噴爆了」、「真的是賺一次吃三年是吧？」。

目前高端主力產品，包括腸病毒71型疫苗、四價季節性流感疫苗與新冠肺炎疫苗，皆已進入申請藥證審查階段。其中腸病毒疫苗在多國、多中心的三期臨床試驗在台灣與越南同步進行，適用對象2個月至6個月低齡嬰幼兒，該疫苗也取得食藥署新藥查驗登記通過核准函。

法人預期，高端腸病毒疫苗可望成為常態性收入，並於第三季開始貢獻營收。

（中時新聞網 吳美觀）

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