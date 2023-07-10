亞洲鋼廠齊漲 翁朝棟樂看Q4旺季

大陸三大鋼廠寶鋼、鞍鋼、本鋼10日同步開出8月盤價，包括熱軋、冷軋等多項產品均上調價格，每噸漲價100元人民幣，同時越南河靜鋼同樣提價，熱軋每噸上漲10美元，中鋼董座翁朝棟認為大家都在提價，顯見鋼市已經跌無可跌，7月築底後8月可望平穩復甦，有利9月後的傳統旺季。

10日大陸寶鋼、鞍鋼、本鋼開出8月盤價，越南河靜鋼也開出9月的內銷價，除線材、鋼筋等少數產品維持平盤外，多數產品，如熱軋、冷軋、電鍍鋅價格皆上漲，三家陸廠上調金額皆為每噸人民幣100元，越南河靜鋼則是熱軋每噸上調10美元。

翁朝棟表示，從大陸、越南、東南亞、日本的鋼廠近期同步漲價來看，大家是有志一同，也和他判斷的一樣，7月築底態勢明確，雖然目前大陸房市仍差，但汽車、家電的需求已經提高，為了拉抬內需彌平虧損，鋼價勢必要往上走，但不會是V型反轉，而是平緩復甦。

中鋼執行副總黃建智分析，大陸房地產雖然仍疲弱，但大陸政府也在積極提升經濟動能，不必太過看悲觀。此外，近來歐美、日本、越南鋼廠已在提價，有利鋼市氣氛轉換。

翁朝棟直言：「鋼市已經『跌無可跌』，8月開始上拉後，有利金九銀十進入第四季旺季，訂單出現後會更好。」他也指出，接下來中鋼的盤價走向會參考國際鋼廠的動作。

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