長春奇美台聚 合資設立綠電購售平台

為有效整合再生能源需求、順利取得再生能源供應，三大石化集團－長春、台聚、奇美集團合作成立再生能源購售電平台「化盟再生能源股份有限公司」，由長春石化、台聚、奇美實業各出資三分之一，於4月成立並擬申請執照，第一階段會以200MW作為採購目標，象徵三公司積極投入能源轉型布局，也為其他台灣石化產業同業開啟貫徹淨零碳排採購綠電之新模式。

化盟公司總經理兼發言人，也是長春集團環安衛部經理趙煥章表示，因採購綠電需長期穩定、採購量大，且有公司財務、債信評等條件，加上三集團在營運項目多不重疊競爭，各有耕耘領域，採購綠電可由三集團協調使用，因此決定合作啟動綠電採購新模式。

趙煥章說，台灣目前綠電以離岸風電數量較多，除積極接洽政策已確定的離岸風電開發三期之一業者，還會與後續將開展的離岸風電第三之二期潛在開發商進行接觸，也不排除與其他國內外再生能源業者洽談合作事宜。

台灣石化業廠商近年面臨國際供應鏈對淨零碳排要求，須確保能順利取得再生能源這項「戰略物資」，去年上半年長春、台聚、奇美三集團不約而同決定擴大再生能源使用占比。惟受限國內再生能源市場的諸多限制，特別是離岸風電開發商對採購門檻的要求，有綠電需求的企業可說是遭逢相當大挑戰。三家公司在目標一致下，拍板決定共同設立合資公司，盼能突破企業在簽署CPPA（企業購售電合約）時面臨的困境。

台聚指出，三家公司對2030年前順利取得再生能源供應都有強烈企圖心，未來透過化盟公司平台，由一家公司代表，以集體採購、統一簽約的模式，滿足再生能源業者期待。以離岸風電為例，第一階段會以200MW為採購目標，也希望能有更多機會與國內外再生能源業者洽談合作事宜。

奇美強調，化盟公司的名字象徵著「石化同盟」，代表著三家公司希望透過結盟的方式，務實解決台灣再生能源取得不易的困難。未來如能順利與離岸風電業者洽簽CPPA，將從三家合資股東做起，整合上下游供應鏈需求，畢竟除本身範疇一、二要減碳，石化業在範疇三的碳排也有很高的占比，順利取得綠電才能達到全面減碳目標。

延伸閱讀

國有地光電標租助中小企購綠電 拚Q4上架

政府推碳權交易 王文良點名4檔概念股有潛力

公股銀去年綠能、ESG連結放款 耀眼

吳東亮指台不只缺電還缺綠電 鄭文燦回應了