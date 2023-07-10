雙高發力 航空雙雄6月營收登頂

連假瘋出國，帶動高載客率、高票價榮景，連帶推升航空業6月整體營收、客運營收創新高！長榮航6月合併營收176.36億元，其中客運營收126.99億元、年增逾9倍；華航6月合併營收175.42億元，其中客運收入122.52億元、年增逾8倍，航空雙雄都創歷史新高。

星宇航空6月營收21.3億元也創單月新高，其中客運營收18.82億元、年增逾24倍；台灣虎航6月營收10.91億元、年增逾15倍，亦改寫單月新高紀錄。

展望第三季旺季，長榮航、華航的歐、美長程航線平均載客率超過9成，星宇、台灣虎航持續拓展航網密度，營運創高可期。

長榮航6月合併營收176.36億元，其中客運營收比重衝至72.01％為歷史次高，隨著票價上漲及載客率逼近滿載，長榮航第二季合併營收486.09億元，同步創下單季新高。長榮航表示，疫後全球瘋旅遊，加上商務客回溫，東南亞中轉北美旅客大增，加上所屬星空聯盟效益發酵，越太平洋及歐亞兩大航網主軸布局完整，轉機旅客穩定成長，東南亞及港澳航線載客率逾8成，台灣出發至東北亞訂位率也回復疫前水準，預料第三季仍可望繳出歷史新高佳績。

華航6月客運收入逾百億元，改寫同期新高，其中東北亞、大洋洲旅運人次顯著增加，為客運收入增幅兩大區域。華航也全力佈局北美、歐洲長程航網，爭取高收益直飛客源，並積極增班迎接7、8月旺季，暑假全航線訂位率皆超過8成，看好下半年客運需求穩健增長，將透過新闢航點擴大市占，18日開航台北-布拉格航線，9月新開台北-熊本航線。

星宇航空6月客運營收18.82億元，年增逾24倍，尤以日本航線最受歡迎，另美國洛杉磯航線載客也優於預期。接著8月將開闢台北-菲律賓克拉克航線，9月1日開闢台北-日本熊本航線。

長榮航總經理孫嘉明、星宇董座張國煒日前都曾表示，高票價趨勢將延續至明年第一季，甚至更久；加上油價走低優勢，法人估今年航空業獲利有望創下歷史新高。

至於航空貨運市場，華航預估下半年需求漸趨穩定，已提前布局消費性電子產品、電子商務、汽車材料、鮮活蔬果等貨源，持續利用貨機全球綿密航網，搭配客機腹艙運能，爭取貨運最大營收。

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