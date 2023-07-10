歐美運量同步增 陽明6月營收124.25億元

陽明海運（2609）今（10）日公布6月營收124.25億元，月增7.31％、年減67.9％，難得出現月增現象，主要是歐洲線、美國線運量同步增加；累計上半年營收為720億元，較去年同期減少1,441.52億元，年減幅66.69％。

依據SCFI指數截至6月30日當週指數為954，月減7％。供需仍失衡，加上歐洲暑假效應影響，運價持續承壓，美國零售需求逐步增溫，尚待旺季到來。

陽明表示，歐、美主要市場需求疲軟、核心通膨居高不下、升息仍未止歇，加上6月製造業採購經理人指數（PMI）再度下滑，另中國6月製造業採購經理人指數處於萎縮區間，顯示主要經濟體經濟前景仍充滿不確定性。

另外，美西碼頭勞資談判因代理勞動部長介入調停，繼調薪達成初步共識後，後續需取得雙方批准；然而，加拿大西岸碼頭因勞資協商破局而展開罷工，對未來港口作業埋下變數。

據Alphaliner統計，截至6月19日，全球貨櫃船閒置占比持續下降至2.9％（77.4萬TEU）。另據Sea-Intelligence最新分析，近期東西向歐、美主航線運力投入恢復至疫前水準，顯示整體運力供給持續增加，相對於需求疲弱，短期內航運市場景氣仍屬保守。

不過，國際海事組織（IMO）趨嚴的減排政策，預期將加速老舊船舶汰換，並對未來整體運力成本造成影響，並迫使航商加速朝向淨零排放轉型。

IMO海洋環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80）7日剛落幕，會中修訂船舶溫室氣體減排目標，設定與2008年相比，於2030年減排20％、2040年減排70％、2050年達到淨零排放，且在2030年前國際航線船舶所使用的能源至少有5％採用零（或接近零）溫室氣體排放的技術或燃料。

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