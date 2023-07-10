東陽AM、OEM蓄勢待發 H2動能樂觀

東陽吳永茂：AM、OEM蓄勢待發 H2動能樂觀

東陽（1319）上半年營收創五年新高，對於公司下半年展望，副董事長吳永茂10日表示，AM市場方面，看好汽車保有量上升及State Farm擴大使用AM件，前景持續樂觀；OEM市場部分，儘管大陸車市目前處於低潮，但吳永茂認為，新能源車將是後續成長動能，相關效益也將自第四季開始顯現。看好今年業績優於去年。

東陽上半年營收111.49億元，年增6.76％，創五年同新高。營業利益率方面，在今年前五月更自去年同期的7％成長至13％，創歷史新高。

吳永茂進一步分析，去年美國汽車保有量達2.9億輛，再者根據標普全球移動調查，美國平均車齡自10.9年延長至12.5年，增加消費者使用AM產品意願，有利AM產品線成長。

此外，美國車險公司State Farm去年12月起擴大宣布自2州實施至全美47州，自6月26日起在加州、亞利桑那州全面使用AM件，不再侷限保險桿及車燈。

吳永茂表示，目前美國AM件滲透率約2成，隨著車險公司推動，加上AM價格成本較OES低，預估2030年滲透率可達28％，帶動AM成長。

東陽在大陸投資增設OEM三廠，上海廠、安徽廠及長春綠色智造基地，主要就是為分別供應美系電動車、大眾及一汽奧迪。吳永茂表示，三場年產能分別將有140萬台套、100萬台套及110萬台套。其中，上海廠已於5月起試量產。

吳永茂表示，預計東陽至2025年在電動車營收占比將可自目前5～10％成長至25～30％。「大陸新能源車為東陽OEM未來成長動能。」