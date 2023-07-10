把植物園搬進來！誠品9月進駐新店裕隆城

亞洲規模最大的「誠品生活新店」將於9月進駐新店裕隆城，今（10）日公開3D空間實景圖，廣達1.9萬坪空間邀請建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇聯合操刀，全店以12米巨型圓拱打造垂直穿透的立體遊逛體驗，書店30米挑高天井灑落天光，包含新北最大兒童書店，還有以台灣原生植物打造的「野花園」，將植物園搬進店內。

曾設計東南亞首店誠品生活吉隆坡的蕭博文，將誠品生活新店打造成一座偌大的立體城市，以十字軸設計公共街道，透過一連串巨型拱門象徵橋樑連結B1至4F，打造一條朝聖之道；搭乘手扶梯一路穿越沉著的紅磚、輕巧的木質感受空間氛圍的細膩轉換，最終抵達4F書店閱讀殿堂。

穿越入口兩側歐式古典櫥窗，迎來的是穿透5層樓、挑高達30米的天井，能隨著不同時間的光影變化，沉浸體驗不同的光合閱讀；書店中心則以長達50米的閱讀大道貫穿，錯落著閱讀充電座位，讀者可以在書香中穿梭休憩。同時，將打造多媒閱讀區，掌握全台閱讀趨勢脈動，體驗串連線上下整合服務。

因應周邊的文教學區，誠品生活新店也將擁有新北最大兒童書店，提供多元學齡閱讀、親子互動文教具；還有豐富的誠品文具及Gift+職人客製禮品包裝服務。

誠品生活新店也精心打造三大展演空間：3F「實驗場」擁有近500坪策展空間，跨2層樓挑高12米，透過多重角度體驗垂直觀展的視覺享受，兩側的大階梯平台可靈活規畫展場空間設計，是閱讀休憩的城市廣場。

另挑高12米的3F多功能活動場域「黑盒子」，至多可容納500名觀眾，進行靜態講座、脫口秀、動態音樂演出等多元形式活動表演；2F至4F的「紅廳」靜態展覽空間，以無牆美術館為概念，創造藝文展出的無限。

另外，誠品生活攜手吳書原，一起將植物園搬進店內，每層樓皆保留可眺望戶外景觀的「野花園」露台，以「台灣海拔原生植物」為核心，由低至高樓層搭配低至高海拔不同的植物及林相。

走進1F大門，迎面而來的是由濱海植物構成的一座座植物小島；2F呈現平原地形充滿野花、野草的香氣和景觀；3F從台灣「蕨類王國」逾700種原生蕨類中精選植栽，呈現台灣豐富地形的生態繁衍；4F書店可以欣賞3,000公尺海拔以上的台灣高山特有林相，透過極具巧思的景觀設計，同步喚醒眾人看見腳下這片土地的精彩。

野花園中最獨特的角落，是藏身在「誠品生活新店」3F親子區，由鄒駿昇規劃充滿童趣想像力的「顛倒花園迷宮」，以英國百年經典兒童文學《秘密花園》中，講述象徵幸福美好的知更鳥帶領主人翁探索花園的童話故事為設計靈感。

在天花板打造一座上下顛倒的歐式花園迷宮，一片綠油油的奇幻造型樹叢，搭配代表知更鳥的藍色小橋走道，樹叢中還藏著可愛的狐狸尾巴、兔子耳朵等童趣設計，創造出激發無限想像的獨特空間。