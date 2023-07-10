豐興本周盤價開平盤 結束連3漲趨勢

豐興（2015）10日開出本周盤價，包括鋼筋、廢鋼、型鋼等產品都維持平盤，結束自6月12日起連3漲的趨勢，豐興指出雖然國際原物料價格小跌但仍在高水位，因應台幣貶值國際原料相對價高，因此維持平盤。

豐興10日開出本周盤價，主力產品鋼筋、廢鋼及型鋼都維持平盤，廢鋼牌價每噸1.09萬元，鋼筋每噸1.95萬元，型鋼每噸2.63萬元，這也是該公司牌價自6月12日後首次平盤，結束連3漲趨勢。

在國際原物料部分，大陸雖有基建利多政策蘊釀但尚未明朗，需求未明顯釋放，上周鋼品先升後抑小鋼胚與螺紋鋼均小幅滑落，鐵礦砂亦呈現小跌收每噸109.2美元。大陸傳出下半年減產，要持續觀察減產保價是否落實。

美廢則因近期各國需求疲弱，加上土耳其上周暴力升息導致匯率大貶，衝擊外購廢鋼採購能力，減緩採購力道。不過美廢成本仍高下跌有限，本周報價每噸下跌4美元，後勢恐受土國壓價採購策略有所承壓但成本支撐下下檔有撐。日幣呈貶值驅勢，日廢出口價格下跌。

豐興表示，在國內廢鋼部分，雖然國際原料小跌但因應台幣貶值，國際原料相對價高，因此本周持平。鋼筋則是回應國內廢鋼價格持平，且成本居高不下，因此本周盤價也持平，型鋼盤價也維持不變。