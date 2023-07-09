航空雙雄拚業績、除息行情 觀察1動向

台股本周聚焦航空族群，長榮航、華航、星宇、台灣虎航都將在10日公布6月營收，航空雙雄拚業績、除息雙響炮。華航配息0.46元、10日除息，據了解本周美國鳳凰城訪問團將拜會華航談開通直航，華航18日還有捷克布拉格開航，為營運增溫。

長榮航配息0.8元、14日除息，8日新闢加拿大多倫多貨運航點，串飛美國亞特蘭大，加密北美貨運航線，搶攻電商貨商機。

台積電海外設廠，不僅帶動半導體供應鏈，也為國籍航空創新商機。鳳凰城訪問團本周來台，計畫向國內的航空、醫療設備與生物科學、再生能源、資通訊科技等產業招商。稍早，台積電到日本熊本設廠，促成華航、星宇航空將於9月新闢熊本直航。

華航先前承作台積電鳳凰城包機業務，是目前唯一飛過鳳凰城的國籍航空。對此，華航回應，會持續依市場及客戶需求，評估新開航點、規畫包機及滾動式調整航班。

解封出國潮一舉破除航空業五窮魔咒，長榮航、華航、星宇、台灣虎航5月客運營收，年增逾10倍以上，紛紛改寫歷年5月新高或單月歷史新高；6月有端午連假，各航空公司持續增班、開航點，端午收假日桃機單日旅運量逾12萬人次，法人看好四家國籍航空客運營收持續增長，跨越六絕障礙。

第三季進入暑假客運旺季，業界看好將達疫後高峰。據機場公司統計，疫後以東南亞、北美及東北亞旅客增加最顯著，7月進入疫後首個暑假，隨著航班和航點漸增、國人出國意願高漲，桃園機場暑假客運量上看650萬人次。

長榮航、華航表示，整體客運班次恢復至疫前8成，第三季北美、歐洲線訂位率逾9成。華航北美五個航點、航班數達疫前水平，並與聯航合作，延伸至鳳凰城、達拉斯、亞特蘭大等城市，並研究西雅圖等新航點；18日開航布拉格，飛歐洲達六個航點，每周共近30個航班，搭配飛東南亞每周逾150航班，搶攻東南亞轉飛北美、歐洲商機。

長榮航飛北美達八個航點，每周北美航班84班，其中轉機旅客超過一半，越南、菲律賓等轉機客最多，考量需求，3月新增菲律賓克拉克新航線，另持續觀望波士頓、華盛頓、達拉斯等北美新航點。

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