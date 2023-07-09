燦星旅與台灣虎航、高知縣 將續簽高知包機

今年5月10日，當台灣虎航A320空巴，載滿170位旅客降落日本高知縣龍馬機場的那一刻，象徵高知縣知事濱田省司就任3年多來，期盼的第一班國際客機，理想正式實現，濱田省司大陣仗親率官員到場迎接，由於到訪高知的台灣旅客非常踴躍，因此，首次包機才過了2個月，燦星旅與台灣虎航、高知縣決定，將在10日續簽高知包機，準備開啟2023年10月28日至2024年3月31日的秋冬航班的新篇章。

燦星旅董事長侯佑霖指出，桃園直航高知的航線，真的非常熱門，開航以來，載客率都超過90％，甚至有些航班是滿載的，代表國人對高知觀光行程的熱愛，並顯示此一包機直航潛力無窮。

燦星旅遊（2719）與台灣虎航（6757）今年5月10日首度合作，包機直航日本高知縣，包機期間至今年10月24日，不過，燦星旅總經理殳蓁蓁表示，桃園機場和日本高知的直航包機，經過3個月的積極銷售，燦星團隊已經繳出一張漂亮的成績單，因此，決定提前延續三方的合作，到秋冬航班。

因此，她說，燦星旅、台灣虎航、以及高知縣將在7月10日，三方共同簽訂合作備忘錄，持續推進四國高知秋冬航班，從2023年10月28日至2024年3月31日，每週三、六出發，滿足台灣旅客對於秋冬季節，深度旅遊探索的需求，同時，體驗高知城、竹林寺、安居溪谷的楓紅驚艷，享受令人難以忘懷的秋冬楓采，藉由文化交流旅遊等，創造無限回憶。

殳蓁蓁指出，高知包機直航除了深度旅遊行程之外，也串連包裝四國四縣行程，讓旅客同時領略各縣市當地人文風情、自然景觀與文化體驗，這也是燦星旅遊能夠投消費者所愛取得佳績的重要原因。