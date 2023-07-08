搶電商貨運商機 長榮貨機北美航點再+1

長榮航空（2618）自今(8)日起，以波音777F貨機開闢多倫多貨運航線，每周二班，是台灣唯一提供多倫多貨機服務的航空公司，加上目前已營運每周七班直飛客機，長榮航空飛往多倫多的航班將達每周九班。

長榮航空總經理孫嘉明表示，亞洲輸往加拿大東岸電商貨品有成長趨勢，隨著多倫多貨機航線的開闢，將可填補目前多倫多客機腹艙載貨的艙位不足的缺口，同時可進一步提供高盤盤位之運能，滿足進出加拿大東岸的空運需求。

長榮航空在多倫多貨運航點開闢後，飛航北美貨機航點將達八個，包括洛杉磯、西雅圖、芝加哥、紐約、亞特蘭大、達拉斯、安克拉治及多倫多。

長榮航空穩健增加貨運運能，除了目前營運的八架777F貨機外，新增購的一架777F全新貨機將於今年12月交機，另有三架777-300ER客機規劃改裝為全貨機，預計在2025年起陸續交付。

長榮航空此次也精進軟體系統，陸續完成貨運運價管理系統、貨運預報通關系統改版，同時著手優化營運管理系統，強化艙位管理、貨量控管與檢視機制，以提升整體貨運營運效率與效益。

孫嘉明表示，未來長榮航空將視新貨機交付時程及市場需求，加密北美貨運航線，鞏固貨運核心收入，同時也會評估開發貨運潛力航點，強化市場競爭力及擴大市占率，發揮航網綜效爭取貨運商機。

延伸閱讀

長榮航總座:今年高票價是常態 營運拚新高

新機＋旅運爆發 長榮航空再招百名地勤

長榮航爆量起飛寫4紀錄 誰會是「航空王」