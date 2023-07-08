華航招募百名客艙組員 錄取率不到3%

華航（2610）疫後首度招募服務人員客艙組員，今（8）日在華航園區舉行初試，短短一周吸引近4,000位考生報名，預計錄取百名空服員，錄取率不到3%，全力為快速回溫的海外旅遊市場，以及新機隊引進計畫部署準備。

華航積極布局航網，規劃漸進式增班，將陸續開航台北-布拉格、高雄-首爾金浦、台北-熊本等航線，整體客運班次數達疫前約8成。

同時推動機隊汰舊換新計畫，陸續引進25架A321neo新世代窄體客機，目前已有10架上線營運；規劃2025至2028年引進24架787新廣體客機，派飛區域、紐澳及長程航線。

華航致力ESG發展，獲DJSI道瓊永續指數全球航空業第一名；竭力推動人才培育、永續教育，入選知名求職網調查2023畢業生最嚮往企業之一。今年陸續招募地勤、客服、航務簽派員、人資、會計、修護、客艙組員等，且全年招考培訓機師，目前也正開放資訊人員報考，報名日期至16日，累計釋出超過400個職缺。

此次客艙組員初試，包括書面資料審查、行李櫃高度測試及面試，應考者可於12日中午以後至14日於華航網站查詢初試結果，複試擇於15日舉行，經初複試成績、英語檢定成績與體格檢查結果綜合評量後，錄取者最快將於8月陸續分批報到受訓。

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