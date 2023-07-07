塑化報價跌勢放大 台聚集團6月營收下挫

受制6月油價急跌、需求熱度疲軟，拖累塑化報價跌勢放大，台聚集團6月營收全面下挫，面臨月、年雙減窘境；除亞聚（1308）6月營收月減8.11％外，其餘公司業績月減幅度悉數逾一成。與去年同期相較，台聚集團6月營收更悉數衰退32％～40％。

台聚（1304）6月營收39.89億元，月減11.27％，年減35.03％；上半年營收259.34億元，年減25.96％。華夏（1305）6月營收10.15億元，月減13.76％，年減32.03％；上半年營收71.2億元，年減29.83％。

亞聚6月營收5.44億元，月減8.11％，年減39.15％；上半年營收32.28億元，年減28.1％。台達化（1309）6月營收10.74億元，月減13.94％，年減40.93％；上半年營收71.63億元，年減25.57％。

廠商表示，全球主要經濟體製造業PMI普遍不佳，顯示全球終端需求低迷不振。另，美國啟動升息循環以來，導致強勢美元，新興國家貨幣大幅貶值，削弱民眾購買力。當石化產品需求轉弱，美國業者挾其低廉成本優勢大量外銷，影響全球石化行情及亞洲輕裂廠開工率。

目前亞洲大部分石化產品行情已跌至接近變動成本，上、下游業者為免虧損擴大，紛紛減產因應。第三季為傳統旺季，加上大陸為刺激經濟及提振內需，發放消費券及擴大貸款等方式，鼓勵民眾購買新能源汽車，並推出扶持房市措施，期盼石化產品需求可望增加。

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