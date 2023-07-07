SCFI翻黑水手別慌!貨櫃3雄轉運活水快到了

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）出爐，轉跌21.87點至931.73點，跌幅2.3%，持續在900點附近築底。雖SCFI翻黑，但由於貨櫃3雄將自7/25起發放股息，由萬海打頭陣，加計長榮、陽明在內，今年發放現金總額高達2,319億元，股東入手豐厚股息後，長線買盤有機會再度投入，將替股價挹注新一波的資金活水。

SCFI上周上漲29.31點至953.6點，止步連3跌，單周漲幅3.17%，不料歐美旺季的拉貨行情僅曇花一現，本周運價再度翻黑。

老手分析，由於貨櫃3雄今年籌碼乾淨、股價又在低檔，短線的填息行情已順利啟動，加上合計共配發股息2,319億元，其中，萬海配發5元股息，將在7/25發放，接著長榮的70元股息，也會在隔天的7/26入帳，陽明的20元股息壓軸，則預計在8/3派息給股東，豐厚股息入帳後，有助於激勵長線買盤回流，替股價撐腰。

長榮、陽明今年大方派息 現金將分別在7/26與8/3入帳

此外，法人最近對貨櫃航運股的看法明顯轉多，除滙豐證券認為，從淨值與現金指標來看，長榮目前股價落在未來12個月的0.44倍股價淨值比，遠遠低於金融海嘯時期的0.57倍，也比2010～2019年間谷底值的0.71～0.73倍低，現階段的評價顯然極具吸引力，給予「買進」評等。

花旗環球證券更對之前的悲觀看法「認錯」，除將長榮評等由「賣出」一口氣調高至「買進」，目標價更自117元調高至135元，股價淨值比也從0.5倍上調到0.7倍。

此外，還有本土法人認為，長榮、陽明的歐洲線運價8月有望跟進調漲，加上美國可能撤銷對大陸加徵關稅，預估本季起貨櫃運量暴衝，除長榮、陽明本季有望持續獲利，長榮全年還可挑戰賺逾1個股本，基本面成股價的最佳護身符。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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