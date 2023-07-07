雄獅Q2營收近3年半高 Q3旺季樂觀

旅遊業者雄獅(2731)受惠連假效益及平均團費成長，帶動2023年6月合併營收突破20億元、再創疫後新高，帶動第二季合併營收登近3年半高點。展望後市，在暑期旺季到來、郵輪大單挹注下，集團對第三季營運展望樂觀，並提前布局第四季營運。

雄獅公布2023年6月自結合併營收21.97億元，月增24.76％、年增達17.44倍，創近34月高點。使第二季合併營收55.05億元，季增達67.26％、年增近12.34倍，創近3年半高點。累計上半年合併營收87.96億元、年增達8.07倍，為近4年同期高點。

雄獅表示，6月營收站回20億元關卡，主要受惠端午連假及暑期提前出遊需求，配合機票價格上漲、平均團費月增約10％挹注。以路線觀察，受惠航班恢復疫前水準，使日本線再創高峰、東南亞線需求強勁，帶動營收超越疫前，歐洲線成長則仍受航班尚未恢復影響。

展望後市，隨著暑期旺季到來、親子旅遊需求帶動，配合郵輪大單挹注、港澳自由行亦見增溫下，雄獅對第三季旺季營運樂觀看待，並提前布局第四季營運，包括規畫日本二線城市包機、推出賞櫻及滑雪團產品，預期平均團費可望較第三季再提升。

（時報資訊 林資傑）

延伸閱讀

Q2財報公布在即 台塑四寶全鐵青

機票訂錯日期害24人困印度 旅行社緊急認賠

台股狂瀉2天技術面轉弱 2族群零星點火