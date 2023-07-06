電動車夯 賓士、奧迪新車搶市

瞄準電動車風潮，豪華車品牌積極搶進，台灣賓士（M-Benz）持續強化純電陣容，6日再發表全新休旅雙雄EQS SUV、EQE SUV，隨著品牌純電車產品線日增，看好今年銷售占比將挑戰15％；無獨有偶，台灣奧迪（AUDI）也在同一天發表全新純電休旅Q8 e-tron與Q8 Sportback e-tron，並展開預售。

台灣賓士副總裁暨財務長奧諾瑞（Honore Tchoukuegno）表示，目前賓士於台灣已導入EQS、EQE、EQB、EQA，看準目前主流休旅市場，此次再導入休旅車型EQE SUV與EQS SUV，車價自358萬元起，包含AMG高性能版本共九款電動車型，目標挑戰全年電動車銷售占比突破兩位數。配合新車上市，台灣賓士也特別在Bellavita寶麗廣場1樓中庭打造「純電先鋒特展」，現場展出三輛全新推出的純電車款。

奧諾瑞進一步指出，隨著純電車款持續增加，為滿足車主，品牌也持續強化充電服務，例如透過「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」APP，整合多方合作充電營運商與完整充電站點圖資，並採單一平台登入操作模式，將可提供車主更全面、便捷的充電服務。奧諾瑞表示，隨產品線更齊全及高密度充電服務雙管齊下，今年賓士純電車銷量將有明顯成長，銷售占比估約10～15％。

奧迪6日搭配展至7月30日的Audi House of Progress Taipei品牌概念店揭幕，也同步展出Q8 e-tron與Q8 Sportback e-tron，並開始預售，車價自325萬～395萬元，台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年來奧迪純電車銷量成長23％，與去年銷售占比約17％相比，今年隨新車挹注，有機會達到20％。