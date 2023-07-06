量增價跌 中菲6月營收年、月雙減

貨代業者中菲行（5609）6月合併營收16.66億元，月減5.81％、年減54.79％。中菲行表示，6月全球海空運貨量減少，中菲行卻逆勢增，主要是歐美客戶部分產線移往東南亞及印度，帶動區域型貨量增加，唯海空運價仍然疲弱，拖累營運仍呈現雙減。

7月起進入航運市場傳統旺季，中菲行將強化營運、掌握跨國企業客戶，法人估獲利仍可期。中菲行第一季稅後純益2.66億元、年減56.9％，每股賺2元；累計上半年營收104.39億元，年減54.65％。

全球海空運貨量6月續減，空運價格因客機航班恢復，機腹艙位增加，運價因供應增加而下跌；海運市場雖因部分小航商退出遠洋市場與船公司減班，艙位減少，但價格仍在谷底盪漾。據了解，美國線運價7月1日喊漲，還是因為貨量少難以支撐開始修正。

不過，因應美中對抗，歐美客戶基於地緣政治風險考量，紛紛要求廠商將部分中國大陸產線移往東南亞及印度，以致區域型的貨運量增加。中菲行因為長期建構在東南亞及印度的行銷服務據點，而增加相當的業務量，因此率先走出3、4月貨運量的谷底，連著5、6月貨量開始回升。

展望後市，中菲行表示，國際經濟景氣疲軟，存貨有待去化，美中對抗、俄烏戰爭持續，加上通膨、升息等影響仍舊，國際運輸的需求疲弱，第三季價量能否上揚尚有變數。