Gogoro奪金 下一步決勝通路

在全球運具電動化浪潮下，Gogoro深耕電動機車多年，更榮獲《2023臺灣服務業大評鑑》電動機車銷售通路金牌獎，Gogoro台灣總經理姜家煒表示，要真正進入大眾市場，決勝的最後一哩路就在「通路服務」，今年底前將開設150間油電兼修、隨到隨修免預約的社區店，並將推出全新機種，要創造下一個電動化高峰。

《2023臺灣服務業大評鑑》首度新增電動機車銷售通路類別，Gogoro隨即獲得金獎肯定，姜家煒代表品牌出席接受副總統賴清德頒獎，他表示，過去十年，台灣電動機車市占率從2013年只有1％，到2022年底接近12％，趨勢非常清楚，整個市場已開始往運具電動化走。

在2050淨零轉型的大目標下，姜家煒表示，感謝政府的政策引導，加上業者自身努力，及產業跨界合作與民眾參與，大家一起合作，加速整個淨零轉型的發展。姜家煒說，Gogoro很榮幸獲得《2023臺灣服務業大評鑑》電動機車銷售通路金牌獎肯定，他認為，電動機車的產品、價格與能源補給已經到位，要真正進入大眾市場，決勝的最後一哩路就在通路服務。

Gogoro今年攜手傳統車行，在全台巷口推出油電兼修、隨到隨修免預約的社區店，姜家煒說，預計將開設150間社區店，加上原有的141間門市，全台服務據點將翻倍到近300家，讓消費者維修保養更方便，同時也帶動傳統機車行升級，促進產業轉型升級。

姜家煒表示，Gogoro會持續努力，接下來不僅會推出全新機種，社區店和全新門市也持續擴充，期待更多夥伴一起加入這個行列，創造下一個電動化高峰。

姜家煒指出，當眾多服務業者轉向電商，Gogoro反而專注在實體通路，做到方便、貼心的「有感服務」，也因此贏得顧客肯定。以今年來電動機車銷售概況來看，Gogoro在6月市占逆勢提升至7.84％，是國內四大機車主流品牌中、市占較上月成長幅度最大的品牌。