台隆手創館 強化數位體驗

台隆手創館參與工商時報主辦的《2023臺灣服務業大評鑑》，今年再度榮獲居家生活類金牌大賞，連續五年奪冠，亦進一步印證實堅持超過20年的日本「諮詢、款待式」服務精神受到認同。台隆手創館營運長吳秋月在領獎時表示，2022年發布新品牌LOGO，係以漢字「手」作為象徵回到以手為品牌主軸的初衷，用手提供有溫度的服務，再結合品牌概念「LIFE PLUS」，提供全新消費體驗。

作為台灣日本生活雜貨第一品牌，台隆手創館秉持以顧客為出發點的用心，超前準備各項生活提案，如疫情期間成立防疫專區、針對不同族群提供防疫包、一人生活防護提案等，積極超前應變，陪伴民眾度過疫情。

台隆手創館同時觀察到「健康」成為全民關注焦點，因疫情引發的健康議題，如療癒紓壓、毛孩寵物陪伴等至今熱潮不減，因此各館內皆成立大健康專區，提供顧客全方位身心靈體驗，像是今年新開幕的LaLaport台中門市即以「居家健康」、「健身美顏」、「療癒休閒」三大重點規劃，囊括居家生活、烹飪舒眠、運動美顏、休閒IP等主題，且部分專區設有智慧貨架，消費者可透過螢幕互動獲得更詳盡的商品說明，增強數位消費體驗。

此外，長達三年的疫情改變多數民眾的消費模式，而不論是網路電商、實體門市甚至數位社群，台隆手創館皆以日本正宗款待式服務為基礎，提供實體門市體驗消費、線上多元購物平台便利消費，其中門市LINE社群更提升消費者對品牌的黏著度與好感度，如年輕族群透過門市社群詢問得知第一手下單狀況，更有年長顧客至門市購物，於休息區利用LINE社群請門市人員協助完成購物，獲得更多品牌認同，進一步提升顧客對品牌的忠誠度。