雲品溫泉酒店 打造永續生態旅遊

雲品溫泉酒店榮獲《2023臺灣服務業大評鑑》休閒度假飯店金牌，日月潭雲品酒店總經張羽表示，得獎肯定了雲品全體同仁的努力，更激勵雲品持續精進，他同時指出，「雲品酒店自三年前即開始不提供一次性備品與瓶裝水」，在董事長辜懷如與執行長張安平全力支持下，雲品將投入更多創建計畫，持續升級並建構頂級體驗記憶點，為台灣打造充滿軟硬實力的永續旅遊酒店。

日月潭雲品酒店是台灣第一家獲得CU-GSTC「全球永續旅遊認證」的五星級酒店，一直以來重視環保和永續發展。在推行永續生態旅遊的過程中，推動節能減碳措施並結合當地特色文化與環境，提供一系列專業的活動規劃與旅遊服務，豐富旅客的度假體驗，並深入認識日月潭的土地故事，不同於其他飯店業者的營運模式，讓顧客享有不同的服務面向。

張羽表示，為減少浪費和資源的消耗，雲品領先觀光旅館業界，不提供一次性備品和瓶裝水，而是裝設義大利Blupura氣泡水機，並提供可重複使用的玻璃瓶讓賓客可自行取用，另提供餐具租借服務，賓客可免費借用環保餐具到日月潭周邊使用，以減少一次性容器垃圾的產生。此外，酒店也設置廚餘機，將廚餘轉化為肥料，降低廚餘對環境的負擔，同時也能為當地農業帶來正面影響，更將這些素材運用在每日的DIY課程中，讓賓客在手作的過程中也能進一步了解食物與環境間的關係，寓教於樂的內容深受顧客的喜愛。

張羽說，過去幾個月，雲品推動硬體升級改裝計畫，以「自然對話」的設計理念傳遞永續，包括與辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規畫，於大廳樓層打造兩款巨型生態缸裝置藝術，其中「花染木」移植原生、瀕危的19種秋海棠物種；引進歐洲皇室指定瑞士頂級護膚品牌THE SPA By Valmont，提供專業SPA療程；另外，全台唯一採位上式餐點服務行政酒廊「雲水」亦將於7月底完全啟用，為旅客提供更好的旅遊體驗，開創新的服務與旅行的感動。