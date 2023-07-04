iRent 深化以人為本的服務

iRent今年拿下《2023臺灣服務業大評鑑》共享機車業金牌獎，和雲行動服務董事長謝富來4日表示，iRent共享汽機車是非常重要的大眾運輸工具，也是業界唯一共享汽、機車平台，除首創透過行動裝置即可24小時隨租隨還，近年也持續強化推出更「以人為本」的服務，而為更貼近民眾生活場景，今年也首度提供車輛進駐社區或企業商辦。

今年是iRent首度獲獎，謝富來代表出席頒獎典禮，自副總統賴清德手上獲頒共享機車金牌獎。謝富來認為，在淨零減碳的全球潮流中，iRent讓150萬名會員在需要時有公用的汽機車可以使用，採用的汽機車更都是新能源車款，除滿足社會大眾「行」的需求，更為地球盡一份心力。

此次在《2023臺灣服務業大評鑑》拿下共享機車金牌獎，謝富來表示，iRent身為國內推動MaaS服務的先驅品牌，始終秉持「以人為本」的經營理念，打造各項貼心服務，會員單從APP就可感受到近年來iRent提升各種服務從不間斷。他進一步說明，今年iRent貼近民眾生活場景，提供車輛進駐社區或企業商辦，成為集合住宅的優質公設，或是商務移動的最佳公務車選擇；另針對學生族群或社會新鮮人，近期也推出「So Young」優惠租機車的方案，主要也是希望可協助年輕人一起為生活打拼。

謝富來表示，會員自APP可看到iRent持續推出各種符合使用者需求的服務方案，透過APP更新更可以最快速度使用到iRent的新增服務功能，例如近期推出「調度停車場」，主要就是希望可方便使用者「取還輕鬆找」。此外，針對會員租借車後物品遺漏，iRent近期也在APP上設置專區，共有「失物招領區」、「遺失物協尋通報」及「拾獲物通報」，會員可填入相關資訊，由iRent進行比對，確認無誤後就可攜帶證件前往領回。

謝富來強調，科技與網路快速發展，改變大眾消費習慣，對交通移動需求比起以往也更加多元，例如出現更多短程通勤、更碎片化、臨時性用車情境，以及對交通運具使用便利性、即時性需求等；iRent希望能透過共享服務，幫民眾打造一個全新的生活圈，成為智慧城市最重要助力。