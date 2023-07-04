LEXUS 提供高品質服務體驗

LEXUS汽車再獲《2023臺灣服務業大評鑑》汽車賣場類金牌獎，LEXUS總代理和泰車LEXUS營運本部協理賴光雄4日表示，LEXUS不間斷提供顧客更高品質服務體驗，持續在商品及服務體驗上不斷自我要求與精進，在兼顧環境永續的發展下，期待帶給顧客更具尊榮感的高品質服務。

台灣車業龍頭和泰車為「臺灣服務業大評鑑」常勝軍，旗下代理的LEXUS及TOYOTA合計已九度拿下汽車賣場類金牌獎。4日頒獎典禮由賴光雄代表和泰車，接受副總統賴清德頒發的汽車賣場類金牌獎。

賴光雄除感謝《工商時報》每年透過評鑑推動各行業提升服務水準之外，也強調LEXUS導入台灣25年來，持續以顧客導向為策略，並以提供超越客戶期待的商品及服務品質作為核心價值，深耕多年也獲車主肯定，今年在台銷量將達3萬輛新高，改寫豪華車紀錄。

賴光雄表示，為提供顧客更高品質的服務體驗，近年持續軟硬體同步精進，除持續拓展新據點外，在全球數位變革與創新服務的趨勢下，過去已藉由LEXUS LINK智能車載系統與Lexus Plus APP等數位化工具，整合分析愛車各式數據，提升服務顧客的效率及體驗，更秉持悉心款待的初衷，讓每一個走進據點的消費者，都能切身感受到服務的質感與溫度。

賴光雄強調，品牌精進服務不間斷，例如自7月開始，LEXUS再創新導入「雲端客休室」，提供高質感的「視、聽、讀」數位內容，讓車主回廠時享有多元豐富的休憩時光。

此外，秉持「Experience Amazing」的品牌精神，LEXUS也持續舉辦多樣化車主活動，賴光雄說，今年不但推出全新海洋主題奢華旅遊活動－Lexus Journey by the Sea蔚藍之境，打造全新豪華感官旅行，亦與各式奢華品味場域聯名合作，如頂級影廳MUCROWN、台北晶華酒店沐蘭Wellspring SPA，為車主獻上最細膩的款待及奢華體驗。

賴光雄表示，LEXUS多年來除持續追求高品質服務外，也致力提供每位消費者最合適的車款，在既有車款之外，5月導入首款以e-TNGA平台打造的電動車RZ 450e，品牌電動化車款動力齊聚，為推動環境永續努力邁進。