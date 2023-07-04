海運業保獲利 馬士基運價逆勢喊漲

貨櫃航運業獲利告急，等不到旺季硬著頭皮逆勢喊漲。海運業二哥馬士基3日宣布，7月31日起調高亞洲至西北歐不分類貨品運價（FAK），每20呎櫃漲至1,025～1,050美元，每40呎櫃漲至1,900～1,950美元，以現貨市場運價換算，調幅超過30％、55％，是歐洲線今年以來首次喊漲。馬士基並預告，其他航線費率或許也會調漲。

國內業界解讀，貨量不足、運力增加，供需失衡導致運價殺聲隆隆，低運價已讓部分航商、航線開始賠錢。馬士基率先喊漲，無非塑造護價氛圍，希望其他航商跟進，因為只有一家喊漲不會成功，只要有船公司擔心船裝不滿、怕掉貨，殺價搶貨，運價戰就沒完沒了。

今年美國線在7月1日已第三度喊漲，多家航商、貨代業者透露，目前亞洲到美西線、美東線每40呎櫃實際漲幅約300、400美元，不如預期，目前運價只是回到美西線1,400～1,500美元、美東線2,350～2,450美元水準。業者透露，航商漲價通知三連發，除7月初喊漲，接著7月中、8月初也想漲。

據了解，美國線前兩次漲價成功，包括4月中喊漲約600美元、6月1日喊漲約400美元，但沒多久就開始回吐，因此航商透過反覆操作，希望達到築底再拉高的護價目標。此前，美西線最低來到1,000美元、美東線最低來到1,900美元，被視為多數船舶的成本防線，航商一面加碼減班縮艙，一面喊漲運價因應。

業界分析，美國線貨載7月稍有起色，較5、6月增加，但不比疫前，隨著運價大跌，中小型船舶退出市場，航商7月順勢喊漲，被認為漲價成功機會稍高；反觀歐洲通膨嚴重、經濟況狀不好，儘管進入第三季旺季，貨量仍在低檔盤旋，現在運價都還有些微調降，每40呎櫃約1,100～1,250美元，瀕臨成本線或以下。也因此，馬士基這次站出來喊漲，被視為難度高，下周定艙量是否衝出來，將是觀察指標。

除戰爭、通膨、升息等變數壓抑運輸需求，新船持續下水增加運力，持續拉大供需失衡缺口，也是讓運價欲振乏力的關鍵。根據統計，上半年運力增幅已逾5％，光是6月亞洲到美國線艙位就大減逾23％，仍不足以支撐運價，新造的萬TEU級大船主要配置在西北歐線，是這次運價下滑的重災區。

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