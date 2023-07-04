他砸22億蓋飯店卻淪街友 老謝曝大咖慘況

精密機械大廠台灣精銳今年首季毛利率繳出54.61%佳績，還持股台中日月千禧飯店100%股權。財信傳媒董事長謝金河透露，日月千禧原本是台中最大咖、午陽集團賴富源所蓋，他之後又投入WiMAX取得電信執照，政府卻不埋單，由於槓桿開太大，向地下錢莊借錢，最後賴富源投資事業全被斷手腳，最慘時還跟遊民睡火車站，老謝感嘆「這是政策殺人的經典範例」。

財信傳媒董事長謝金河表示，台灣精鋭董事長張重興取得的日月千禧，原來是台中最大咖午陽集團賴富源蓋的，而午陽集團後來的土崩瓦解，又與馬政府時代推動的4G政策有關，除了賴富源破產，全球一動的何薇玲、石克強夫婦也是苦主。

謝金河回顧，2009年，賴富源斥資22億在巿政路蓋日月千禧飯店，馬玉山也斥資26億在附近推案，後來賴富源又在胡志強任內以ROT方式承包下台中市棒球場，他的財力令人目眩。

未料，賴富源的事業卻迎來一場意外風暴。謝金河說，賴富源挾巨資投入WiMAX，吃下三張電信執照，政府卻不買單，他和何薇玲成了WiMAX政策最大苦主，而何薇玲的先生石克強原來是創意電子的創辦人，後來台積電入股34.84%，何薇玲後來引尹衍樑入股全球一動，最後財產被查封，她和夫婿黯然離開台灣，定居上海。

謝金河表示，賴富源槓桿開更大，下場更慘，為了救公司，他向地下錢莊借錢，最後自己投資的事業全部斷手斷腳。最悲慘的時候，賴富源跟遊民睡在高雄火車站，在事業遭受重大打擊之下，人生也從高峰跌落谷底，後來也黯然離開台灣。

謝金河直指，一個WiMAX政策，弄死賴富源及何薇玲，在最風光的時候，今周刊訪問過賴富源，在最低潮時，何薇玲來到他公司看他，但最後他們都輸光了積蓄，這是政策殺人最經典的範例，也是企業政策最值得討論的個案。

（中時新聞網 吳美觀）