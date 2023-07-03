大稻埕夏日節 觀光飯店促銷戰開打

暑假正式起跑，惟都會型觀光飯店住房接單速度不如預期，故藉各種不同主題名目傾力促銷，台北喜來登、晶華、凱達、凱撒、六福居、六福萬怡與君品酒店等台北西區飯店，即搶搭長51天的「大稻埕夏日節」列車，趁勢推出住房與餐飲優惠專案，引爆今年暑假第一波搶客大戰。

疫後觀光餐旅市場復甦，惟自5月下半起觀光餐旅業營收緩降，進入暑假不少飯店住房率不如預期，業者研判應是不少親子家庭赴國外旅遊度假，台北西區飯店挾地利之便，配合「大稻埕夏日節」推出住房與餐飲優惠。

台北喜來登大飯「大稻埕浪漫假期」雙人優惠價6,500元，含早餐、住宿、日本浴衣體驗，同時更有免費單趟計程車接送並贈值3,500元的負離子吹風機。台北晶華「晶華煙火遊河假期」，兩人住每房每晚7,800元起，另贈一位6歲孩童免費住宿及「大稻埕夜航遊河」體驗優惠券，加購高鐵車票還享有7折起優惠。

君品酒店「河畔大稻埕」一泊二食住房專案，每房每晚5,700元起，入住即贈大稻埕碼頭貨櫃市集千元餐飲抵用券。台北凱達「夏樂大稻埕」住房專案，平日每房2,699元起，入住送國立台灣博物館四館聯票。配合每周三的「中低空煙火之夜」，台北凱達百宴自助餐廳同步於周三午晚餐期推出8折優惠。

台北凱撒「夏嗨樂遊大稻埕」住房專案每晚含早4,599元起，並與在地美學品牌「印花樂」合作推出絹印DIY課程體驗一次，另贈送價值200元的大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券。六福居公寓式酒店「大稻埕夏日節」住房專案，搭配大稻埕遊河體驗門票與台北捷運一日暢遊票各2張。