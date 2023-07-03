6月車市強強滾 豪車帶頭衝

進口車市強強滾，推升6月傳統車市旺季續熱。凌志（LEXUS）、特斯拉（TESLA）及賓士（M-Benz）等豪華車品牌大量來車，加上各車廠紛紛擴大優惠促銷刺激買氣，單月新車總市場達4.24萬輛、年增29.9％，創19年次高；其中，豪華車連續兩個月領牌數破萬，6月占比達到28.1％，寫下歷史新高。

6月豪華車以1.19萬輛歷年單月次高、年增55.8％的強勢表現帶頭衝刺，也同步推升整體進口車以2.24萬輛拿下過半江山，占比達52.9％，僅低於2019年8月的53.9％，為歷年進口車占比次高。

累計上半年國內車市達23.49萬輛，年增15.6％，亦為2006年以來同期新高；其中進口車領牌則達11.3萬輛，年增29％。和泰車旗下凌志、豐田（TOYOTA）分別拿下進口、國產雙料冠軍，另Corolla Cross續稱霸全車種銷售冠軍、輕型商用車Town Ace也順利蟬聯輕商車銷售冠軍，堪稱最大贏家。

和泰車預期，在各車廠持續推出優惠促銷方案刺激，加上進口車持續大量到車挹注下，預估7月總市場規模可望來到4.4萬輛，續較去年同期成長15％，且這波買氣預估將一路旺到8月。

事實上，今年走完一半，可以看到多家車廠銷售狀況優於預期，其中，凌志及現代（HYUNDAI）上半年領牌大增，凌志6月領牌3,003輛較去年同期暴增154.1％，連五個月坐穩豪華車銷售龍頭及豪華品牌同期銷售新高，品牌各車款熱賣，如NX續為豪華車單一車系銷售冠軍，UX、ES則皆為同級距銷售之冠。

累計凌志上半年領牌1.69萬輛，年增71.8％，優於原先預期，和泰車於6月底已宣布上修LEXUS全年銷售目標至3萬輛，對於全年車市，和泰車也認為有機會挑戰46萬輛。

現代今年以同樣展現高成長力道，隨國產主力Tucson L及CUSTIN生產供應逐漸回穩，自第二季起已經連續三個月跨越2,000輛門檻，銷售續攀高峰，累計上半年加總累計1.13萬輛，年增68％，為國產品牌最佳。

三陽現代表示，現代在上半年已躍居為非豪華汽車品牌前四大，在新車上市持續熱賣推升下，日前也上修年銷目標自1.73萬輛增至1.85萬輛。另外中華MG近期也確立上修，估全年銷量可望增至1.3萬輛。