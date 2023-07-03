打敗科技業 員工薪資中位數它421萬元奪冠

證交所今（3）日公布本國上市公司去（111）年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，在非擔任主管職務之全時員工薪資「中位數」方面，由長榮（2603）以421.3萬奪冠，打敗第二名的IC設計股龍頭聯發科（2454）中位數374.7萬元。 依公開資訊觀測站公布，111年非擔任主管職務之全時員工薪資「中位數」前10名依序為長榮、聯發科，以及瑞鼎、矽創、聯詠、瑞昱、陽明、晶豪科、台積電及致新等，各為371.9萬元、327萬元、322.2萬元、306.9萬元、258.5萬元、244.3萬元、243.5萬元、230.6萬元。

此外，萬海、天鈺、創意、凌通、智原、晶心科等，「中位數」各也超過200萬。

證交所表示，今日彙總揭露本國上市公司申報之111年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，該資訊係排除經理人及部分工時人員等，主要聚焦於一般常僱員工之薪資水準。

證交所強調，此次公布的數據與今（112）年6月1日公布之「111年度財務報告附註揭露之（全體員工）薪酬資訊」範圍及定義不同，因此，不宜直接進行比較，提醒投資人宜參閱公開資訊觀測站之相關說明。 證交所期許上市公司於營運績效成長之際，亦應重視員工權益、增進基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，俾落實公司治理及企業社會責任。

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