Q3迎旺季 全家拚單店營收成長雙位數

全家（5903）總經理薜東都3日在與警政署宣示防詐大隊之後受訪表示，全家要拚全台5,000店「還早」，現在全力拚單店營收成長，以目前上半年單店營收平均雙位數成長，下半年的第三季是超商傳統旺季，有機會全年單店營收平均成長雙位數。

全家目前店數逾4,200家，除了一般店型，今年強化大型店FamiSuper超市店拓展，薜東都強調，由於FamiSuper超市店營收均比一般店多2成業績，今年將力拚全年開到50家，以目前23家超市店全年開店數將是翻倍增加。

目前台灣全家同店業績年增雙位數以上，除了超市店型大受歡迎，還是Let’s Cafe咖啡複合店約160間店，以及洗衣複合店約22間店，期在複合店與超市店等帶入新客新業績。

至於今年股東會通過全餐釋股邁向IPO之路，按計畫預計在第三季申請公開發行。

而關於中國大陸部分，薜東都強調，目前中國地區全家店數約2,580家、近2,600家，他說儘管大陸疫後回復慢、恢復辛苦，但在大陸政府鼓勵拚經濟前提下，台灣全家樂於當個快樂投資人。中國全家目前店數分別分布於上海、廣州、蘇州、杭州、北京、成都、無錫、東莞、深圳等區。

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