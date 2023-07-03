中能風場喜迎新船 環海翡翠輪助風場建設

中能發電3日表示，台灣首艘大型浮吊船環海翡翠輪（Green Jade）順利交付，今年8月起中能風場套管式水下基礎安裝工程隨之啟動，將扛起31支風機建設任務，成為台灣首艘本土風電安裝船啟用任務。

中能發電公司董事長王錫欽表示，中能風場是由中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同投入開發，規劃於彰化外海建置31座9.5MW離岸風機，也是台灣最具在地化指標的風場，帶動許多本土產業鏈成長，從水下基礎、船隻等等重要項目都有台灣供應鏈的身影。

中能風場執行長Joris Hol說明，目前風場正在進行基樁安裝工程，委由興達海基公司供應的31座套管式水下基礎亦進度良好，相信風場各項建置工程在中能團隊及供應鏈廠商緊密合作及共同努力下，將按規畫時程進行，以如期如質完成風場建置為首要目標。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，水下基礎安裝工程的啟動不僅是CIP積極落實推動離岸風電產業國產化的成果，更是CIP投入台灣離岸風電產業的里程碑。

中能風場順利於明（2024）年達成併網目標後，加上預計於今年完工的彰芳暨西島離岸風場，CIP在台灣的風場每年將為台灣約100萬家庭提供乾淨的綠電。