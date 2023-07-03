H1車市23.49萬輛創18年高 6月年增近3成

6月車市年增近3成 上半年23.49萬輛創18年高

6月台灣汽車市場進入傳統銷售旺季，各車廠紛紛擴大提供優惠促銷方案刺激買氣，加上LEXUS、TESLA、BENZ等豪華品牌大量來車，單月總市場達4.24萬輛，較去年同期成長29.9％，創19年來次高。值得注意的是，在豪華車大量到港挹注下，進口車品牌占比高達53％，創歷年次高。

累計今年上半年總市場領牌數23.49萬輛，較去年同期成長15.6％，隨各品牌生產供應日趨穩定，汽車市場表現大幅優於預期。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌在6月整體登錄台數雖達12,375輛，年增21％，不過，市占率下滑至29.2％，主因國瑞6月延長端午連休，致使全月生產天數減少，也影響到TOYOTA國產車生產供應量所致。

不過，和泰車旗下TOYOTA品牌的Corolla Cross 6月領牌為2,481輛，仍然持續稱霸全車種銷售冠軍；同時，先前深受缺車影響的Rav4，在和泰車積極爭取配額下，6月來車較為充足，最終6月領牌1,793台，續居進口SUV銷售冠軍。

至於豪華品牌LEXUS，在主力車款NX單月領牌1,390輛的帶動下，亦持續蟬聯豪華市場6月及今年上半年累計銷售冠軍。

展望7月，市場分析，在各主要品牌持續推出優惠促銷方案刺激買氣，加上進口車大量到車消化訂單之下，預估7月總市場可望來到4.4萬輛，年增15%。

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