庫存調整近尾聲 群益這樣看自行車雙雄

中國的自行車銷售因疫情解封後需求回升且通路商備貨積極，帶動國內自行車廠出貨增加，群益認為中國市場銷售表現佳在1Q23即已開始反應，因中國市場占巨大美利達的營收比重僅2成及1成上下，整體貢獻仍相對有限。自行車的庫存調整已逐漸進入尾聲，2H23自行車廠的出貨可望優於1H23，影響獲利高低最主要的歐美市場2024年在高通膨下的銷售前景才是觀察重心。

新聞評析：大陸買氣增自行車雙雄看旺：

報載，大陸自行車市場疫後中高階自行車款大受歡迎，推升自行車雙雄巨大、美利達大陸市場前五月銷售「價量齊揚」。

研究部認為，中國的自行車銷售因疫情解封後需求回升且通路商備貨積極，帶動我自行車廠出貨增加。中國市場的庫存水準在今年已回到健康的水準。中國市場今年出貨量及單價皆明顯成長，但因對美利達及巨大的營收占比約僅1成多及2成，故對整體營運幫助仍相對有限。

市場期待中國解封後銷售爆發的現象未來也可以發生在歐美市場，在歐美庫存調整結束後銷售也迎來成長，帶動股價有樂觀的反彈；但群益認為歐美各國解封已久，且由於高通膨壓力，故出現類似大陸需求因解封增加的機會研判不大。

惟從庫存來看，雖然巨大及美利達等品牌廠預期要到4Q23到1Q24間庫存才會回到正常水準，但這主要是指製造端的零件庫存水位，通路端的庫存水準可能在4Q23之初即可恢復正常。自行車的庫存調整逐漸進入尾聲之際，2H23自行車廠的出貨可望優於1H23。

產業趨勢方面，電動自行車近年快速成長，歐洲及北美地區是目前主要銷售區域，其中尤以歐洲區是最主要的區域。電動自行車成長主要動能來自於1）客群放大：電動自行車的客群較傳統自行車來得廣，客群放大帶來潛在的銷售成長空間提升。2）電動自行車的功能較強：電動自行車的續航里程可較傳統自行車高，且在爬坡及較惡劣的地形中可以電動輔助帶來省力輕便的效果。由於電動自行車市場進入快速成長期，預期整體市況在2020~2025年將可維持快速的銷售成長，由於電動自行車單價高，產業趨勢將有利自行車業者未來業績之成長。

點選了解更多，獲取更多市場新訊

延伸閱讀

無畏庫存高 自行車雙雄大漲 法人解惑

自行車業去庫存 寄望明年Q1

美利達 看好疫後E-bike市場