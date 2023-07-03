免排隊！高鐵站內手機App可買自由座車票

為了提供搭乘自由座旅客更加便捷、貼心的服務，台灣高鐵（2633）宣布自3日起，推出全新的自由座購票體驗！旅客在出發站的車站大廳內，即可透過手機「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，不僅免去排隊時間，還可在完成付款後直接掃描QR code進站搭車，享受隨到、隨買、隨搭乘的便利服務。

旅客欲透過「T-EX行動購票」App在車站內購買自由座車票，只需開啟手機上的藍牙功能，再點選App中的「今日自由座」專區，系統就會自動設定您所在的車站為出發站，接著選擇欲前往的車站及票種並立即完成付款後，就可購得1張自由座車票，再使用購票手機中QR code直接進站乘車。

台灣高鐵表示，本服務即日起在各車站大廳同步開放，敬請旅客將手機攜往靠近售票窗口、自動售票機或進站閘門等周圍區域，即可接收訊號並快速使用「T-EX行動購票」App購票新功能。

此外，本服務限以購票之手機感應進出站，故每次僅可透過T-EX購買1張單程之自由座車票，若有同時購買去、回程車票的需求，或多人同行需要一次購買多張自由座車票時，仍請透過站內的自動售票機或售票窗口購票。

台灣高鐵提醒，「T-EX行動購票」App開放自由座站內購票時間，自各站營業時間起至末班車發車前5分鐘止，以確保旅客順利乘車。例如桃園站某日北上末班車為23：40開往板橋、台北，旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於23：35前購得北上往前述各站之自由座車票；該日南下開往彰化、雲林站的末班車時間為22：15，故旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於22：10（前往彰化、雲林站）前購得南下往前述各站之自由座車票。若因疏運而加開之跨夜車次，則最晚購票時間為23：59。

台灣高鐵自由座服務自2007年11月推出以來，提供當日搭乘車次不確定的旅客可於車站內隨到、隨買、隨搭乘的彈性選擇，因而深獲旅客喜愛，且從2011年12月起，陸續增加可持已啟用自動儲值功能之悠遊聯名卡及一卡通聯名卡，直接感應進站搭乘自由座車廂的便利服務，進一步節省購票時間。

台灣高鐵表示，未來除了將持續觀察各時段、車次旅運需求，機動調整自由座車廂配置數，加強服務旅客外，更將持續依照自由座產品特性，規劃更具彈性的服務內容，為旅客創造多元、友善的旅運服務。

延伸閱讀

台灣高鐵完成改選 全年運量審慎樂觀

決標！高鐵斥284億 向日立東芝採購列車

高鐵增這1站有商機？網酸：炒地