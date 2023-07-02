自由型買家撐盤 商用不動產Q2成交量噴井

上半年商用不動產市場在開低走高的戲劇化走勢中光榮謝幕，累計全台成交金額拉出長紅，以662億元的成交量，逆勢開出紅盤，其中第2季更是高潮迭起，在「新光一號」6筆不動產連續開出紅盤，吸引自用型買家撐盤之下，單季成交量呈現噴井格局，直逼500億元大關。

不過相較於去年同期，不論是商用不動產、或是土地市場，上半年表現都顯得疲態畢露。就上星期已陸續公布上半年市場報告的第一太平戴維斯、及高力國際的最新數據顯示，今年不論商用不動產、及土地市場，都比去年同期呈現萎縮。

其中，尤其以土地表現最弱勢。以第一太平戴維斯的調查來說，上半年全台土地僅成交378億元，比去年同期已腰斬、減少56％之多，僅略高於2016年房地合一稅上路時的水準。

期本周即將登場的世邦魏理仕、及戴德梁行上半年商用不動產市場報告，結果恐怕也呈現市場悲觀的心態，下半年展望，更難以撥雲見日。

市場專家分析，影響當前商用不動產及土地市場的最關鍵因素，就是平均地權條例修正案7月1日正式上路，以及下半年2024年總統大選前哨戰開打，這兩隻灰犀牛，讓市場上的最大買家-建商，在市場觀望氣氛瀰漫下，乾脆先「放暑假」，推案旺季直接進入淡季，甚至暫緩購地，以靜觀其變。

值得觀察的是，下半年金融保險業的投資動能和方向。

市場專家分析，市場上最「大戶」買家金融保險業，今年上半年購買不動產及土地，都呈現熄火狀態，主要是去年第一季起逐季升息，購置投資性不動產的最低租金報酬率門檻，已經來到2.845％，由於適當標的物有限，因此上半年交易量陷入低檔，僅11億元，比去年同期衰退幅度高達9成之多，投資動態低落。

不過，央行第二季理監事會議已暫停升息，保險業最低租金報酬率門檻並未再進一步提高，專家預期，下半年將在全台持續尋找投報率3％以上的整棟投資型物件。