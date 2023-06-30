統一併台灣家樂福完成交割 收購價達311億

統一（1216）、統一超（2912）傍晚同步公告，併購台灣家樂福案30日完成交割，統一企業、統一超商總計將給付交易價金約10.02億美元（約新台幣311.64億元），與初估的290億更高。

統一和統一超商公告，家樂福股份買賣事宜簽署了股份買賣契約，因契約約定的交割先決條件已達成，買賣雙方於6月30日完成交割，統一和統一超商按照賣方依標的公司預估財務狀況計算的金額，給付預估交易價金分別為美金8.27億元和1.75億元。

台灣家樂福併購完成交割後，未來人事布局與統一超整合狀況，統一集團董事長羅智先在28日股東會後曾指出，家樂福會成為量販店龍頭，一定有家樂福團隊的道理和文化，統一會尊重市場，不會換總經理，現在沒有這個念頭要換，也想不出要換誰。

羅智先強調，家樂福個體規模就很大，一年就有1,000億元規模產值，如果要整合，也是為了要擴大，他認為比較容易的是整合後勤的物流倉庫系統；他並指出，家樂福在桃園物流中心因一場祝融規劃重建，這些若要與集團整合就要重新規劃。

他同時也強調，統一企業去年合併營收達5,248.31億元，突破5,000億元創史上新高，要邁進6,000億，只要家樂福一千億認列營收後很容易達成6,000億元，真本事是挑戰7,000億元。

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