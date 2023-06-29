搶得頭香 高雄軟體園區迎來碳權交易所

由行政院國家發展基金及臺灣證券交易所等公私部門共同成立的臺灣碳權交易所，獲得經濟部加工出口區管理處投資審查小組核准，將進駐高雄軟體園區。

加工處29日表示，包括臺灣碳權交易所股份有限公司、晨欣國際有限公司等兩家公司近期獲得投資審查小組核准，將進駐高雄軟體園區，而瑱儒實業股份有限公司則獲准進駐臺中軟體園區，以上三件投資案投資金額逾新臺幣1億元，預計創造近40個工作機會。

加工處說，臺灣碳權交易所由行政院國家發展基金及臺灣證券交易所等公私部門共同成立，透過碳定價激勵企業及政府減少溫室氣體排放，並藉由碳權交易所帶來之經濟效果，創造減碳誘因，以鼓勵低碳科技創新。

該公司主要營運項目包括國內碳權交易、國外碳權買賣及碳諮詢，未來將瞭解在地企業實際需求，與地方政府合作推動淨零排放環境教育，辦理碳諮詢與教育宣導，提供國外碳權支援及諮詢服務，以協助企業因應供應鏈減碳及碳中和之國際趨勢。

晨欣國際有限公司從事醫美設備及耗材批發零售，獨家代理來自美國、歐洲及亞洲的醫學美容儀器設備及保養品，全球美容醫學市場規模快速成長；我國整體醫美產業，不論是儀器設備或耗材，大部分都仰賴代理進口。該公司搶占先機，取得多個設備及耗材的獨家代理，成功在醫美市場創建新的領域，成為專業醫師臨床治療的首選。

瑱儒實業有限公司主要從事CNC自動控制器銷售、服務及CNC加工軟體開發，該公司自創品牌新代PC-Based CNC控制器，主要應用在車銑床CNC數值控制與產業機械控制，因應工業4.0智能自動化的趨勢，積極開發自動化控制器及各類型機械手臂控制器，以滿足各種產線智能化及自動化的需求。

瑱儒公司以多年運動控制技術研發經驗及豐富的產品線，為客戶提供完整的機床控制、行業專用機控制及工業機器人應用等解決方案；同時積極開發機聯網產品，以高度技術創新，加值、整合型應用及完善的售後服務，獲得客戶信任。

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