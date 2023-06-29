台鋼謝裕民：估Q4鋼市復甦 2024正向

鋼鐵市況今年下半年眾說紛紜，台鋼集團會長謝裕民表示，今年第三季應該尚未看到顯著復甦，第四季預估將有機會，但再辛苦也就這半年，不會更差，並直言明年絕對會比今年正向，而目前幾個因素觀察點，一為烏俄戰爭結束時間點，二仍是大陸市況。

謝裕民認為，今年第三季應該尚未看到顯著復甦，第四季預估將有機會，但再辛苦也就這半年，不會更差，明年相信會很好，明年絕對會比今年正向。

目前幾個因素觀察點，一為烏俄戰爭結束時間點，二仍是大陸市況，鋼價弱、市況差均大陸生產過剩問題，預估再熬一兩季就夠了，可望重回正軌，鋼價上，恐仍受大陸供過於求影響，東南亞高爐又將湧入市場，鋼筋價格要更高預估將不容易，但剛性需求仍在，穩定需求、基本獲利下，台灣鋼筋不是大問題。

台鋼旗下榮剛(5009)、精剛(1584)挾帶軍工、航太題材，獲得投資市場高度關注，謝裕民也提到，航太、軍工需求都比以前整個大環境來講要好太多，但自身也要把技術、成本管理落實。

謝裕民更表示，榮剛好戲才剛開始而已，榮剛在整個製程做較大調整，未來在成本降低、總量提升助力下，工具鋼高毛利率提升。榮剛跟精剛經過這幾年調整，目前僅在半山腰，尚未攻頂，並希望以後每年都有高階工具鋼種的發表，以提升技術含金量，提高研發能量，開發新產品意含開拓新領域市場，未來幾年更可望將推動EPS水漲船高。

而關於今年榮鋼營運狀況？榮剛董事長王炯棻則表示，下半年航太較好、工具鋼則較略遜色，工具鋼與大陸連動大，不過下半年有大利基，50噸爐年底啟動投產，提高強勁競爭力；航太方面，目前訂單能見度到年底，交期4-6個月。

（時報資訊 葉時安）