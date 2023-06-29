陸進口工紙零關稅 台紙廠外銷利多

台灣紙廠外銷大陸有利多，造紙公會28日表示，今年1月大陸對銅版紙、模造紙、工紙等紙種進口關稅由5％降為0％，及格拉新紙、美紋紙、膠帶和標籤用紙等高價產品進口關稅由6％降至5％，是2002年台灣加入WTO後，兩岸關稅落差和障礙最大的改變，將大幅提升國內造紙業公平貿易的成長空間。

據海關統計，去年台灣工紙出口到大陸約75萬噸，占整體出口量逾六成，是海外最大市場。業界估，正隆（1904）出口到大陸的工紙量最多，其次為榮成（1909）。

正隆表示，今年起台灣工紙外銷大陸，少了關稅，更具競爭力，加上台灣工紙原料成本比大陸當地便宜，有助進一步擴大市占。正隆在大陸有八個紙箱廠，主要用正隆台灣生產的原紙，估計每個月上萬噸，另有約1萬噸工紙外銷供應陸廠。另外，榮成出口到大陸的工紙，也占台灣產能約三成。

台灣2002年加入WTO，紙類進口關稅逐年下降，2004年已降至零關稅，相對地出口到大陸仍有5％、6％的關稅，不利兩岸公平貿易競爭。直到今年元月，大陸對銅版紙、模造紙、工紙等紙種進口關稅由5％降為0％，格拉新紙、美紋紙、膠帶和標籤用紙等高價產品進口關稅由6％降至5％，有利台灣紙廠外銷。

造紙公會28日舉行會員大會，理事長黃鯤雄表示，過去三年疫情造成市場需求起伏不定，隨後國際局勢、物價上漲和環保壓力也對產業發生影響，高成本將是產業現實，紙業需要關注ESG和淨零趨勢，加速智慧化、低碳轉型。

值得一提的是，公會將在11月承辦2023年第七屆「亞洲漿紙產業永續發展會議」，預估有亞洲區10個國家、近200位代表參加，是疫後、睽違五年再舉辦的亞洲區實體交流的產業大活動。