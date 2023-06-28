長榮航孫嘉明:高票價延至這時 獲利拚新高

長榮航空28日在台東舉辦「十年星盟 在台深耕」記者會，總經理孫嘉明表示，受惠於暑假旅遊旺季，第三季客運營收將優於第二季並創下歷史新高，高票價趨勢將延續至2024年第一季以及油價走低的優勢下，今年獲利有望創下歷史新高。

航空產業復甦，長榮航營運暢旺，長榮航5月客運營收108.6億元，年增13.11倍，創單月客運營收新高，6月適逢端午節連假貢獻，預料6月客運營收有望再刷新高。

孫嘉明表示，上半年台灣出國旅客還沒有恢復到疫情前的6到7成，但觀察進入暑假旅遊旺季，提前預定機票的訂金水位不斷增加，顯示高票價態勢延續及訂位率相當不錯，預料第三季客運營收將優於第二季再創新高，高票價趨勢延續至2024年第一季，特別的是北美航線因需求強勁，高票價將成為常態。

各航線訂位率部分，孫嘉明表示，第三季北美、歐洲航線訂位率達9成，東南亞約8成，港澳達7成，日本航線第二季約8成，第三季會更好，兩岸航線比較落後約6成。

航空貨運部分，孫嘉明表示，從電子廠的預估來看，貨運第三季不是很樂觀，不過為了努力增加貨運收入，預計將在今年7月新開闢多倫多的貨運航線，搭配亞特蘭大等航點串飛。

孫嘉明表示，北美航線是所有航線中毛利率最高者，看好北美航線的市場需求及搭配交機時程，目前評估新增美國3個航點，有波士頓、DC及達拉斯，但開航沒有時間表。

面對營運暢旺的一年，孫嘉明表示，今年獲利將朝著歷史獲利最高的目標邁進。依據公開資訊觀測站資料顯示，長榮航獲利最高為2010年稅後純益120.17億元，EPS為4.06元。

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