大南、華德、東元攜手 成國產電巴生態鏈

東元（1504）積極切入電動車動力系統領域，目前訂單已接單近500台，由輔導會投資的大南汽車向華德動能採購48輛電動公車28日通車，為東元提供目前唯一獲得DMIT（台灣設計製造）認證的動力系統，大南、華德、東元攜手合作，串起國產電動巴士生態鏈的初步規模。

東元所提供的動力系統，馬達功率以模組化設計自150kW到250kW，正朝向350kW更高功率發展，具備降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等發明專利技術；這套動力系統除了可以應用於電動大客車與大型貨卡車，也可延伸至電動渡輪、電動農用機、港口電動無人搬運車等其他場域應用。

東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶總經理表示，配合政府政策2030年全台全部公車將電動化，估計有1.5萬台包括高速城際巴士及城市巴士都將汰換，看準商機，而這次大南汽車、華德動能及東元三方攜手合作，已正式串起國產電動巴士生態鏈的初步規模。

東元的研發設計對車廠客戶而言，可以有效縮短車輛開發時程，也配合國家政策加速實現電動車供應鏈國產化的目標。

高飛鳶表示，東元目前包括華德動能及成運汽車訂單接單近500台，其中華德動能300多台、成運150台，今年2月起出貨給華德動能達100台以上，預估明年第一季前完成出貨。

（工商 郭及天）

首批國內示範三型的華德電動巴士 28日交車上路

首批的國內示範三型電動巴士，28日上路，由華德動能（2237）設計生產48輛符合政府示範型三期國產化電動巴士，交給大南汽車，並舉行大南的承德幹線通車暨北投智慧型充電站啟用典禮。上述新車通車暨北投智慧型充電站啟用典禮，包括退輔會主委馮世寬、公路總局長陳文瑞、北市府交通局局長謝銘鴻、大南汽車董事長賀政，及華德董事長蔡裕慶共同見證。

上述路線為交通部示範計畫核定單一路線車輛數最多，且路線縱貫台北市的南區到北區，是巿內路線最長的幹道公車。此幹線採用示範三型電動巴士，不僅能提升服務品質，車上配置智能駕駛儀表（HMI）、車道偏離主動性輔助系統、盲區偵測、環視、酒精偵測及防追撞警示等智慧化車輛行駛安全系統。

大南汽車將藉由此48輛電動巴士的運行，每年減少約2,890公噸的碳排放，為台北市節能減碳，做出貢獻。

華德今年2月首家完成交通部示範計畫要求的十項國產化認證。此批電動巴士搭載國產化動力馬達與驅控器、車道偏移輔助系統（LKA）等多項智能ADAS，及CCS1智能充電機，真正實現量產上路運行的示範三型車型。

華德說，上述車型配置車王電子（1533）自主研發關鍵零組件，包含主動式電池平衡系統、取得ECE-R100-2的液冷電池PACK安全認證，車輛控制器（VCU）、高低壓分電器（PDU） 、車身控制器、多功能車規閘道器、高壓線束、TPMS等主要零組件。

華德的車體生產，採用全球首創車身骨架自動化電弧焊接系統，以機械手臂輔以視覺焊道追蹤系統，進行車身骨架焊接。至於大南汽車全新建置的智能充電場站，由華德整體設計，年後開始承包施工，本月正式合法啟用。

上述場站全區搭載太陽能板、120kW CCS1雙槍充電機、儲能櫃及華德動能子公司銓鼎科技開發的充電智慧排程管理系統，可透過遠端電腦按個別車輛所需里程、剩餘電量及排班自動運算，來完成充電程序。這不僅讓充電場站的台電契約容量有效降低至少35％，減少人工充電管理及基本電費支出。

由於2030年市區公車全面電動化，為政府既定政策，華德動能將與大南汽車攜手持續為市民達成舒適、零排放、低噪音及行駛更安全的公共運輸系統。

（工商 劉朱松）

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