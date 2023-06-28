三陽年底推油電機車 力拚全年營收再創高

三陽年底推油電機車 吳清源：六輪齊奔！力拚全年營收再創高

三陽工業（2206）28日舉行股東會，會中通過去年盈餘分派案，每股配發1.8元現金股息。董事長吳清源表示，去年站上睽違已久的台灣二輪龍頭位置，市佔率從9年前的9％低點，一路攀升到現在近40％，年底將推出全新油電混合機車，今年汽機車都將全力衝刺，力拚全年營收再創高。

三陽去年營收508.51億元，年增22.19％，營業利益34.17億元，年增53.71％，稅後純益34.04億元，年增75.06％，每股純益3.93元，創歷史新高。

因董事任期屆滿，三陽今年股東會董事改選，選出11席董事（含獨立董事4席）。三陽董事長兒子吳奕成近年主導三陽新世代機車開發設計，成功推出多款熱銷高階車款廣受市場好評。也首次以法人代表身份進入董事會，為經營團隊注入新活力。股東會後隨即召開董事會，會中推選吳清源續任董事長。

吳清源指出，三陽機車去年奪冠，表示在機車市場上，SYM已漸漸贏得消費者的青睞與信賴，未來會堅持精進品質的根本、拓展設計的觸角，持續搶攻大眾的心佔。惟因國內市場規模有限，未來版圖拓展勢必要靠海外市場支撐，因此也做好萬全準備，秉持著品質、創新、服務的核心經營方針，持續開拓全球市場。

吳清源今也首度透露，預計推出全新油電混合機車，更預告可能將在11月義大利的米蘭車展中首次亮相。在目前低碳化的潮流下，預估此機種的推出將可快速推進搶攻電動機車市場。

四輪事業部份，吳清源表示，南陽實業代理的HYUNDAI新產品陣容到位，全年總銷售已經連續3年正成長，今年更是持續成長態勢，截至1～5月成長率高達就59％，預期下半年主力VENUE、TUCSON、CUSTIN跟Porter生產供應逐漸回穩，加上電動車IONIQ 5及IONIQ 6即將正式交車，因此將上調今年銷售目標，從1.73萬輛調升至1.85萬輛，較去年大幅成長20％，確保連續四年成長的節奏。同時展開國內展間2.0升級計畫，為提升優化展間軟硬體設施，將再投入逾1億元進行全台展間升級，進一步提升銷售戰力。