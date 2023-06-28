中鋼5月獲利符合預期 鋼價落底看這二條件

中鋼（2002）自結5月稅前盈餘8.5億元，月減10%，單月獲利符合市場預期，28日股價維持在平盤附近整理。法人認為，中國可能推出房地產刺激政策，以及俄烏戰爭可能在今年下半年結束的預期心態，將是支撐鐵礦砂價格止跌回穩的關鍵，下半年鋼價才有望出現落底的機會。

中鋼自結5月營業利益8.08億元，稅前獲利8.5億元，符合預期，5月的營業利益微增，反應當時鋼價持穩偏多的市況帶動本業獲利穩定增長，業外則因為轉投資事業獲利減少及匯兌收益減少，使稅前獲利較上個月下滑一成。

群益投顧表示，鐵礦砂報價近期止跌反彈，目前價格約每公噸109美元，但從需求面來看不管是中國還是歐美都還沒有回溫的跡象，目前推動鐵礦砂期貨價格上漲的主要動機，來自於對中國可能推出房地產刺激政策的期待，還有俄烏戰爭可能在今年下半年結束的預期心態，促使鋼鐵原料價格下跌不易。

群益投顧認為，中鋼7月盤價的跌幅高於亞洲其它鋼廠，盤價雖然仍在下跌之中，但提前趕底的氣氛濃厚，隨俄烏戰爭可能在下半年結束的預期發酵，鋼價落底的機會已經出現，但預期在目前的價位鋼價難以出現長而持久的拉抬，因此維持中鋼「中立」的投資建議。

不過，中國鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在供應鏈轉移及俄烏戰爭結 束後帶動的經濟復甦及基建需求，將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。

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