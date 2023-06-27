能率資本 標下新光1號新光國際商業大樓案

第一太平戴維斯舉辦新光一號不動產投資信託基金(以下簡稱新光一號)所屬之「新光國際商業大樓」部分樓層標售案，今(27)日下午開標，公告底價為29.50億元，坐落於有台北華爾街之稱的南京東路三段核心位置，是台北市辦公室交易熱門區域，公告期間吸引許多專業投資機構、中小企業及保險業評估，今日順利由能率資本股份有限公司以29.8168億元得標，溢價率1.1％，換算辦公室每坪單價約97.5萬元。

接受新光一號不動產投資信託基金專任委託的第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，今天標脫的新光國際商業大樓，坐落精華地段，距離南京復興捷運站僅200公尺，是台北捷運旅運量第4大的車站，平日捷運進出人數超過8萬人次，商圈人潮眾多。

陳逸鴻表示，鄰近的復興北路、敦化北路與民生東路沿線，有多個商辦大樓、飯店重建案正在興建中，包括台塑大樓都更案、興富發的國家企業大樓、大同大樓更新改建案、國泰人壽寰宇大樓更新改建案、和苑三井花園飯店敦北案、凱悅尚萃酒店等，帶動商圈地景改變與機能提升。

本案屋況良好、大樓管理嚴謹，現況滿租有穩定收益，有機會吸納周圍辦公室改建，企業辦公室搬遷的需求，帶動租金上漲，再加上本案也有都更改建之題材與潛在效益，是推動投資人積極參與競標的原因。

陳逸鴻表示，今日標脫的新光國際商業大樓，是新光一號不動產投資信託基金啟動公開標售計畫的最後一個開標的標的，合計6個標的標脫金額總計306.9億元，比標售總底價高出3.25%。

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