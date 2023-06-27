傘Q太夯將追加 中鋼:會讓各位股東兌領到

中鋼今年股東會紀念品「傘Q」相當搶手，導致採電子投票的股東會紀念品將追加訂製。對此，中鋼強調，追加訂製的股東會紀念品「傘Q」，將會在兼顧品質下，讓各位股東可以兌領到，讓股東放心。

中鋼今年股東會紀念品「傘Q」，因6/16日股東會當天領取與先前發放的股東會紀念品相當踴躍，以致採電子投票的股東會紀念品，將延後發放。

中鋼表示，因這次股東會受託代理期間（112/05/24~112/06/01）及股東會當日（112/06/16）親自出席的股東，其領取股東會紀念品的情況踴躍，該公司已追加訂製原訂於112/06/26~112/06/28發放採電子投票的股東會紀念品，擬先發放兌換券因應。

對於採電子投票的股東，請於112/09/06~112/09/19攜帶出席通知書、身分證明文件、列印的「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、兌換券（以上四項文件擇一皆可）至中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：

（1）台北市重慶南路一段2號1樓、5樓；02-23892999。

（2）高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1；07-2223211。

3.除上述領取方式外，股東會紀念品恕不郵寄。

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