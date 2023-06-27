路易莎Q4送件申請上櫃 進軍新加坡展店

台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）預計在今年第四季送件申請上櫃，董事長黃銘賢今（27）日表示，疫後全球解封，消費者生活回歸常軌，路易莎已重啟新海外布局，新加坡開始展店，泰國市場亦整頓再出發，同時印尼也簽好了合作對象，國內與海外同步展店，全力衝動能。

新加坡是路易莎咖啡國際化布局最新版塊，路易莎將在當地設立百分之百轉投資的路易莎子公司，預計今年第四季開始展店，目前正在確認最後合作細節，以及展店選址。黃銘賢表示，選址將以精華地段為主要目標，烘豆設備也會同時搬過去，維持路易莎全球展店的一貫原則「在地烘豆」，才能堅持路易莎精品咖啡的美味。

路易莎原本在泰國百貨公司開的門市，疫情過後已重新裝修整頓開幕，目前已經有三家陸續開始營業，未來將陸續展店中。至於印尼，則與當地的大集團金鋒簽好合作，也緊鑼密鼓籌備中。

2021年在疫情中登錄興櫃的路易莎，不畏逆風維持穩定的獲利，如今為搶攻疫後復甦商機，路易莎啟動短、中、長期六大成長引擎：精實展店、新品亮點、運用生成式AI科技、搶攻餐食市場、智能中央工廠及海外布局，全力擴大集團營運動能。黃銘賢說表示，今年將是路易莎邁向新里程碑的開始，無論在品牌發展策略，或是國內外拓展計劃，路易莎都已準備好大展身手。

路易莎咖啡27日股東會通過111年合併營收21.7億元，每股稅後盈餘5.03元，配3元現金股利，6月29日除息。