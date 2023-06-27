全球傳動配息1.5元 持平看待今年營運

全球傳動去年合併營收33.74億元，EPS從前年2.52元增加至3.02元，雙雙改寫歷年次高，27日股東會通過每股配發現金股利1.50元。全球傳動總經理李進勝表示，全球傳動大部分滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單能見度雖看到年底，但原本預期報復性成長並未出現，將今年營運修正為持平看待。

全球傳動董事長李清崑致股東營業報告書指出，全球傳動從事滾珠螺桿及線性滑軌等產品製造超過30年，去年合併營收33.74億餘元，年成長2.71％、稅後淨利2.84億元元，EPS為3.02元。

全球傳動強調，全球傳動除加強提升自有技術與創新外，積極研發新產品及開發新技術，也與台大、台北科技大學、亞東科技大學及龍華科技大學產學合作，藉此培訓更多機械專業人才，避免公司專業人才短缺問題。為因應瞬息萬變的環境，未來持續投入新產品的研發與製程的改善。

全球傳動27日股東會承認去年財報及營業報告書，通過盈餘分配案，每股配現金股利1.50元，並修訂公司資金貸與他人辦法、修訂公司取得或處分資產處理程序等議案。

李進勝指出，全球傳動年初原本預期今年會報復性成長，下半年營運會好轉，但俄烏戰爭尚未結束、美國升息及通膨等因素，投資意願轉趨保守，景氣還沒有好轉跡象，目前轉為保守看待，目前將今年營運修正為持平看待。