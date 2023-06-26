大量聘僱陸籍船員？中運公司澄清:非事實

有關中運企業工會6月26日提出保障本國籍海員就業權訴求，其中指出中鋼運通公司帶頭大量將船舶掛在他國及大量聘僱中國籍船員取代本國籍船員等皆非事實，中運公司特此澄清說明如下：

1.有關船員資格、訓練及發證、福利事項都必須參考STCW2010公約、國際海事勞工公約、國際勞工組織公約規定，相關規定均無禁用外籍船員限制，而近年來主要船舶持有國家(如日本、希臘、德國等西歐國家)船員日益減少，在船舶航行有最低船員人數限制下，故透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，確保船舶正常營運，不僅是船運界趨勢，也更能保障船東與船員權益。

2.中華海員總工會747期海員月刊登載之「台灣船員之國際化發展」文章指出，本國籍船員供不應求，國內主要航商雇用本國籍船員比例約15%，另85%透過國外船員管理公司指派外籍船員執行運務，而中運公司外籍船員僅約佔總船員人數10%，換言之雇用本國籍船員比例近90%，為國內主要航商中最高。

3.大陸籍船員係在中運所屬巴拿籍船舶上服務，由於船員管理公司所服務的客戶均為國際主要航商，如不依指揮調度，任意將船駛往其他地區將導致信譽受損，此種以非法或甚至以暴力方式挾持巴拿馬籍船隻、改變預定航行路徑的做法，已涉嫌進行海盜行為，不僅可能遭其他國家軍艦盤查、逮捕，我國軍艦亦有能力制止此種行為。此外，中鋼公司原料均有安全庫存，且分散於其他自有船舶或外租船載運，可因應各種風險。

4.中運公司近年來新造的8艘船舶，包括中鋼榮耀輪、中鋼光輝輪、中鋼領先輪等，交船後全部皆登記為本國籍輪，並於2016及2017年陸續將5艘巴拿馬籍船舶轉為本國籍。2021年起，受到新冠疫情影響，疫情期間本國籍船員調度困難，為維持運務執行需要，中運公司將5艘國籍輪陸續轉為巴拿馬籍，適度透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，確保船舶航行無虞。以本年5月底中運的船員總數計算，中運船員共計約545名，其中陸籍船員比例僅10.3% (63名)，國籍船員比例逼近90%。此外，中運公司現有本國籍船舶數占比仍係國內主要遠洋航商中最高，顯見中運企業工會指出中運公司帶頭大量將船舶掛在他國籍乙事不符事實。

5.中運公司透過船員管理公司指派外籍船員執行運務，係依交通部航港局頒布之「外國籍船員僱用許可及管理規則」辦理。中運公司10艘巴拿馬籍船舶共約進用189名船員，僅有63名陸籍船員執行運務，船上其餘126名船員皆是本國籍，佔比達67%；另，中運公司12艘本國籍船舶，僅有4名印尼籍船員，本國籍船員比例更高達98.4%。此外，今年執行中運公司運務之63名陸籍船員，相較去年底78名更再減少15名，顯見中運企業工會指出中運公司大量聘僱中國籍船員取代本國籍船員乙事，亦不符事實。

6.有關中運企業工會憂心中國籍船員可能將船運資訊轉為其他用途乙事，實務上相關船運航線、載送品等資訊皆可從船訊網查詢得知，屬於公開資訊。

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