黑馬！鼎固置業116億標下新光天母傑仕堡

近年規模最大商用不動產標售案登場，「新光天母傑仕堡」今（26）日下午以底價達114.5,061億元，正式開標，結果竟然殺出大黑馬！鼎固控股100％的鼎固置業，以116.81億元成功得標，創下今年商用不動產市場上規模最高的新紀錄。

這是繼2019年「京華城」購物中心以372億1萬元，被鼎越開發得標之後，近4年規模最大的商用不動產標售案。

至於明（27）日即將開標的「新光國際商業大樓」，則是「新光1號」第6 棟標售，若順利標出，則6棟將全數脫標，成功擊出全壘打。

「新光天母天母傑仕堡」經受益人決議一度延標之後，6月中旬還是公告，搶在平均地權條例修正案7/1正式上路之前，延至26日下午正式開標，由於金額太龐大、底價又高，換算建物每坪達82萬元，土地則高達697萬元，且在央行管制不動產貸款政策下，能夠拿出大筆資金競標的潛在買家，不是大黑馬、就是私法人。

最近金融圈也傳出，似乎已找到買家，目前屋齡約28年，若著眼於短期可以收租，目前出租率95％，未來則有重建再開發的潛在利益，為最佳布局策略。

結果今天下午開標的最新結果，果然有大黑馬殺出，鼎固置業以116.81億元，成功得標。

鼎固公司今日下午也公告，旗下子公司鼎固置業以總價約116億標下「新光天母傑仕堡」大樓售案。

鼎固表示，本案經營規劃仍維持租賃為主。 鼎固公司總經理張能耀表示，本案位天母地段優質地段，全棟使用率高，鼎固營運策略嚴謹，財務結構健全，並看好台灣經濟發展，經審慎評估後，決議投標。

目前「新光天母傑仕堡」五層樓以上為商務住宅，低樓層為商場，目前商場出租率約95％，3樓為五星級的璽產後護理之家，2樓及地下一樓則是全真瑜珈(True Yoga)，1樓由家樂福開設家樂福便利購忠誠店。

商用不動產再開紅盤 !「新光一號」連脫標5棟

商用不動產市場再開大紅盤！香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司今（26）日主辦新光一號不動產投資信託基金（以下簡稱新光一號），所持有不動產「新光天母傑仕堡大樓」之公開標售。本標的標售底價約114.5億元，吸引許多投資人領標，今日開標結果出爐，本次標售最終由鼎固置業有限公司以約116.81億元得標；累計「新光一號」迄今已連續脫標5棟，決標金額達277億元，若明天第6棟也成功標出，整檔基金清算金額將突破300億元。

今天鼎固置業以116.81億元得標，溢價率約2％，以現況年租金(含稅)推算本案投報率約為2.2％。

世邦魏理仕表示，這也是世邦魏理仕自2010年台北市天母東路舉辦「聖道兒童之家」土地標售案、由華固建設得標並形塑區域內經典豪宅案「華固天鑄」後，再次為業主及天母地區，創造大型標售案成功案例。

「新光天母傑仕堡大樓」位於天母商圈，包含商場和商務住宅，全棟建物面積約16,075.18坪，基地面積約1,641.67坪，其中商場出租率更高達95％。

世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，本標的位於天母精華地段、正對5,000坪綠地公園，鄰近臺北美國學校與日僑學校，也正臨天母聯外主要幹道、忠誠路二段，是商圈中真正核心地段。

此外，本案基地面積超過1,600坪，是台北市稀有單一產權、大面積住宅用地，未來如有改建考量，可大幅省去開發整合的時間、人力、溝通成本，加以本案具備現有容積大於法定容積的特性，再開發效益大。

天母商圈向來是台北市高級住宅代名詞，區域內不乏高資產族群，加上本案為天母少有已整合之大面積土地釋出，即使現行政策對預售屋買賣有諸多限制，本標的對投資人來說仍頗具吸引力。

林敬超表示，本次新光一號REITs案為近年少見大規模的清算案，合計超過300億元，更甚以往三檔基金相加。本次標的幾乎皆位於台北市區精華地段，自然是深獲青睞的關鍵。

林敬超表示，新光一號REITs公開標售案進行至今，已連續標脫5案，由此可見坐落於精華地段的投資標的依舊炙手可熱。進一步分析買方評估角度，以自用型買方來說，近年雖轉往評估新興區，但一旦市中心有供給釋出，仍是評估首選。

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