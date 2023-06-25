車市風向球來了 3車廠股東會登場

股東會進入最後一周，本周將有三家車廠股東會登場，車業龍頭和泰汽車將於27日登場、機車銷售冠軍三陽工業則於隔天接力召開，即將推出新車上市的裕隆日產汽車則於30日壓軸舉辦，三家車廠對於今年車市展望以及公司前景看法，將成為市場關注焦點。

和泰車於端午節前發布全新豪華總裁座駕Alphard，與日本原廠幾乎同步發表，儘管上市前未接受預接單，但在上一代車型缺車、熟客堅持等待提前卡位下單情況下，經銷商在新車上市前已有逾2,000張接單，上市後兩小時立刻再湧進400張訂單，但現在下單估也要等兩年才能交車。

和泰車除豐田（TOYOTA）品牌車熱銷，豪華品牌凌志（LEXUS）今年在原廠奧援、大幅增加新車供應量下，內部也確定上修全年銷售目標，自2.3萬輛一口氣提升至3萬輛新高。再加上和泰車轉投資，無論是和泰產險走過防疫險陰霾，或其他轉投資獲利表現持續成長，預期都將是和泰車股東會上的關注焦點。

三陽今年穩坐機車銷售冠軍，旗下四輪品牌現代（HYUNDAI）汽車今年在台銷售亮眼，已在6月中宣布上修現代汽車今年銷售目標，自1.73萬輛提升至1.85萬輛，二輪四輪齊奔推升三陽今年獲利大增，繼第一季本業創高後，接下來業績展望也備受市場關注。

裕日車今年雖受大陸轉投資影響業績表現，但國內新車銷售市場動能仍強，下半年兩款電動化新車，包括國產的X-Trail輕油電車型，及進口的Kicks e-Power將接續上市，再加上上半年上市的X-Trail e-Power目前待交訂單仍高達1,300張，預期都將推升裕日車下半年新車銷量明顯提升。