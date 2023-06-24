食品飲料廠 夏季發威

食品飲料廠因夏季來臨高溫飆升銷售大進補，挹注行情蒸蒸日上，包括黑松、愛之味、台鹽等個股更在除息行情加持下，吸引外資動起來買，股價連漲，連股利大砍的泰山股價，也在連跌二日後回神，法人預估飲料股仍將在這個夏天裡持續發威。

黑松去年合併營收95.58億元創新高，稅後純益8.86億元，毛利率達25％，EPS為2.21元，考量原物料、包材與通路成本上揚，股東會通過配息1.8元。看好台灣觀光人潮回流，帶動飲料銷售回溫，黑松上半年積極推新品，包括FIN補給飲料、黑松茶花等搶搭商機順風車，銷售業績成長2～4成，從第一季營收與獲利雙成長帶動下，估全年獲利有望繼續成長，股價在外資連買五日帶動下連漲三天21日收盤來到42.25元，周漲幅6.83％。

台鹽股東會通過每股配息1.5元。台鹽指出，去年受惠各通路成長和創新行銷奏效，EPS創近18年來本業新高，包裝飲用水去年營收更較同期增加逾6％，今年第一季也持續成長9％，銷售量逐年攀升，法人認為，疫情洗禮三年喝水成神丹，使得飲用水銷售不墜，股價21日來到34.25元，周漲幅達0.74％往上格局。

此外，台鹽近年推動多起重大投資案，包括逾6億元的汽電共生新建工程、近億元的全新牙膏GMP廠，以及通霄觀光園區與七股鹽場甫通過的環境教育設施場所認證，從各方面接軌國內外趨勢，展現永續經營的決心。

愛之味在飲料與燕麥奶產品領軍下，首季EPS 0.13元，年增30％、季增533％；愛之味去年傳統醬瓜醬油等銷售成長，而功能性飲料分解茶等業績更獨占鰲頭營收占比達33.14％居首，其次才是傳統醬料罐頭等占比22.34％，第三大則是榖奶營收占比達21.64％，牛奶花生領軍的甜點罐頭占比達15.50％居第四位。